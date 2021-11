Katar-GP im Fernsehen: Das Wetter ist trügerisch

Schlechtes Wetter hat in der GP-Saison 2021 zahlreiche WM-Läufe beeinträchtigt. Damit ist bei der Formel-1-Premiere in Katar nicht zu rechnen. Die Aufgabe der Rennställe ist dennoch schwierig.

Einige Formel-1-GP-Wochenenden der spannenden Saison 2021 sind von miesem Wetter tüchtig durcheinandergewirbelt worden, damit ist auf dem Losail International Circuit nicht zu rechnen: Von Freitag bis Sonntag ist die Prognose immer gleich – schön und warm, mit Temperaturen bis zu 30 Grad und teilweise starkem Wind.

Aber die Aufgabe der Rennställe ist dennoch knifflig. Denn im ersten freien Training lernen die Fahrer wenig, weil die Verhältnisse hinten und vorne nicht dem entsprechen, was im Qualifying und im Rennen auf sie zukommt. Das erste freie Training findet in Katar lokal um 13.30 Uhr statt (11.30 Uhr europäischer Zeit), unter gleissender Sonne. In Bahrain werden da Pistentemperaturen um die 50 Grad erreicht.

Sobald die Sonne weg ist, fällt die Pistentemperatur markant. Das zweite Training ist auf 17.00 Uhr Katar-Zeit angesetzt, eine Viertelstunde nach Sonnenuntergang. Nicht nur müssen Fahrer und Techniker mit dem für sie neuen Losail International Circuit umzugehen lernen. Sie müssen bei der Fahrzeugabstimmung mit einbauen, wie sich die fallenden Asphalttemperaturen auf das Handling auswirken. Nochmals ein Vergleich mit Bahrain: Dort kann die Pistentemperatur um zwanzig Grad fallen.

Und dann natürlich das Dauerthema Reifen: Die raue Pistenoberfläche von Katar fördert den Reifenverschleiss. Allerdings haben die Fahrer mit der 2021er Konstruktion und den diesjährigen Mischungen die Erfahrung gemacht – die Pirelli-Walzen neigen weniger zum Überhitzen als 2020, und das Körnen (wenn sich auf der Reifenoberfläche kleine Gummikügelchen bilden und der Wagen noch mehr zu rutschen beginnt) ist weniger ausgeprägt.



Das Programm am Samstag: Drittes Training um 14.00 Katar-Zeit (12.00 Europa), Qualifying um 17.00; um diese Zeit ist auch der Rennstart am 21. November.



Wie sich das alles am kommenden GP-Wochenende entwickelt, können Sie online oder vor dem Fernseher verfolgen, dank unserer Übersicht verpassen Sie nichts.





Katar-GP im Fernsehen

Freitag, 19. November

Samstag, 20. November

Sonntag, 21. November

