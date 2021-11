Sebastian Vettel über Katar: «Viele Fragezeichen»

Für die Formel-1-Piloten steht mit dem Wüstenkurs von Katar eine neue Herausforderung an: Noch nie zuvor hat die Vierrad-Königsklasse dort einen GP bestritten. Worauf es ankommen wird, weiss Sebastian Vettel.

Die Formel-1-Piloten werden diese Woche auf dem Losail International Circuit in Katar ausrücken und damit Neuland unter die Räder nehmen. Denn am Sonntag steht die GP-Premiere der Vierrad-Königsklasse auf dem WM-Programm.

Die Piste im Wüstenstaat hat es in sich. Und angesichts der Tatsache, dass die Strecke über nur eine DRS-Zone verfügt, in der die GP-Stars ihre Heckflügel flachstellen dürfen, wenn sie nah genug am Vordermann dran sind, erwarten die Experten eine überschaubare Anzahl an Überholmöglichkeiten.

Die beste Chance, an einem Gegner vorbeizukommen, bietet die erste Kurve nach der langen Geraden, auf die eine harte Bremszone folgt. Der Rundkurs verzeiht dank seiner grosszügigen Auslaufzonen kleinere Fehler, wer aber zu weit hinausschiesst, riskiert es, in einem der Kiesbetten zu stranden, die dahinter folgen.

Für die Piloten ist die Herausforderung gross, wie auch Formel-1-Routinier Sebastian Vettel weiss. Der vierfache Champion sagt: «Wir werden an diesem Wochenende erstmals ein Rennen auf dem Losail International Circuit bestreiten, deshalb gibt es noch viele Fragezeichen, was die Strecke angeht.»

«Weil die Datenlage im Gegensatz zu den jüngsten Rennwochenenden in Mexiko und Brasilien sehr dünn ist, wird es entscheidend sein, einen produktiven Freitag zu erleben, bevor wir das Qualifying und Rennen in Angriff nehmen», weiss der 53-fache GP-Sieger.

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0