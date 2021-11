Ralf Schumacher über Hamilton: «Das glaube ich nicht»

Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher spricht über das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton sowie über das enttäuschende Abschneiden von Sergio Pérez (Red Bull Racing).

Die Kollegen der deutschen Sky haben Ralf Schumacher in die Wüste geschickt – genauer: nach Losail, wo der sechsfache GP-Sieger von der GP-Premiere in Katar berichtet. Der 46-jährige Schumacher sagt vor dem Nachtrennen auf dem Losail International Circuit: «Mercedes war deutlich schneller. Die einzige Chance für Red Bull Racing sehe ich ich beim Start oder im Unterschneiden.»

«Für RBR ist das die einzige Hoffnung, weil der Mercedes mit vollem Tank nicht ganz so stark ist. Wenn Max am Start vorbeikommt, dann wird es auch für Lewis schwer, zu überholen. Bottas sehe ich da eher als Randfigur.»

Der WM-Vierte von 2001 und 2002 glaubt nicht daran, dass es zu einer Kollision zwischen Hamilton und Verstappen kommen wird. «Besonders Lewis hat überhaupt kein Interesse an einem Zusammenstoss. Er will Punkte in der WM gutmachen und hat an diesem Wochenende auch das schnellste Auto dafür.»

Apropos Speed: Ralf Schumacher ist von der Leistung von Sergio Pérez sehr enttäuscht. Er sagt über den Mexikaner: «Man muss ganz ehrlich sagen, dass er zu langsam war – setzen, 6! Er kann Max so nicht helfen. Die beiden zweiten Fahrer fahren hinterher. Bottas ist dieses Mal etwas näher dran an seinem Teamkollegen. Von Pérez war das einfach nicht gut genug, sehr schade.»





Qualifikation, Katar

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:20,827

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:21,282

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:21,478

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,640

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,670

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:21,731

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:21,840

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,881

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:22,028

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,785

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,346

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,460

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:22,463

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,597

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,756

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,156

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:23,213

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,262

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:23,407

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,859