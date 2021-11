Ärger für Max Verstappen: Startplatz 2 futsch?

Dicke Post für WM-Leader Max Verstappen: Der Niederländer muss sich am Sonntag bei den Rennkommissaren erklären, weil er unter gelber Flagge nicht verlangsamt haben soll. Ist Startplatz 2 bald futsch?

Red Bull Racing-Star Max Verstappen muss am Sonntag um 13.00 Uhr Lokalzeit (11.00 Uhr in Europa) zur Rennpolizei: Die Offiziellen Garry Connelly (Australien), Tim Mayer (USA), Emanuele Pirro (Italien) und Amro Al-Hamad (Katar) gehen der Frage nach, ob Verstappen unter gelber Flagge ganz zum Schluss des Qualifyings gemäss Reglement verzögert hat. Der gleiche Vorwurf steht auf für den Trainingsdritten Valtteri Bottas im Raum sowie für Ferrari-Fahrer Carlos Sainz, der Startplatz 7 herausgefahren hatte.

Und darum geht es: Gegen Ende des Qualifyings auf dem Losail International Circuit rollte AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly wegen eines Reifenschadens aus. Er fuhr langsam durch die letzte Kurve und hielt dann an der Boxenmauer an.

Verstappen passierte, wie Videoaufnahmen zeigen, einen Posten mit doppelter gelber Flagge, er erzielte auf jener Runde eine Zeit, die eine leichte Verbesserung bedeutete, aber mehr als vier Zehntelsekunden langsamer war als die Bestzeit von Weltmeister Lewis Hamilton.

Unter gelber Flagge (Achtung, Gefahr!) muss ein Fahrer markant Tempo rausnehmen und die heikle Stelle in sicherem Abstand passieren.

In früheren Fällen sind die Regelhüter der FIA dazu übergegangen, die Runde eines Piloten bei doppelter gelber Flagge zu streichen, was hier nicht getan wurde.

Sollten die Rennkommissare zum Schluss kommen, dass der 19-fache GP-Sieger Verstappen die gelben Flaggen zu wenig beachtet hat, wird ihm die letzte Runde gestrichen, dazu wird mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Strafversetzung kommen (um drei oder fünf Ränge). Das gilt auch für Bottas und Sainz.



In einem vergleichbaren Fall in Bahrain 2021 erhielt Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel die Strafe fünf Startplätze zurück. Verstappen wurde 2019 in Mexiko die Pole weggenommen, nachdem er zugegeben hatte, an der Unfallstelle von Valtteri Bottas kein Tempo rausgenommen zu haben.



Unmittelbar nach dem Abschlusstraining von Katar hatten sowohl Verstappen als auch Bottas angegeben, sich keiner gelber Flaggen bewusst gewesen zu sein.





Qualifikation, Katar

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:20,827

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:21,282

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:21,478

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,640

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,670

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:21,731

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:21,840

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,881

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:22,028

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,785

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,346

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,460

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:22,463

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,597

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,756

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,156

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:23,213

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,262

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:23,407

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,859