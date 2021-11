Valtteri Bottas (Mercedes): «Ich verstehe das nicht»

Im Qualifying zur Premiere der Königsklasse in Katar erzielt Mercedes-Pilot Valtteri Bottas die drittschnellste Zeit. Der Finne ist verwirrt: «Ich verstehe nicht, was mit meinem Auto passiert ist.»

Startplatz 3 für Valtteri Bottas im Abschlusstraining zum ersten Grossen Preis von Katar der Formel 1 auf dem Losail International Circuit, ausserhalb von Doha – der Mercedes-Fahrer wittert: Da wäre mehr drin gewesen.

Der zehnfache GP-Sieger nach dem Nachttraining: «In der Qualifikation lief es nicht mehr so gut wie im freien Training. Gemessen am Freitag hat die Windrichtung gedreht. Ich war zwar im dritten Training Schnellster, aber ich fand, ich muss den Wagen viel mehr zu dieser Zeit zwingen als ich das am Freitag musste.»

«In der Qualifikation konnte ich dann nicht zulegen. Ehrlich gesagt – ich verstehe nicht, was mit dem Auto passiert ist.»

«Was das Rennen angeht, so können Lewis und ich auf der sauberen Seite der Bahn losfahren, das ist bestimmt kein Nachteil. Zudem haben wir viel mehr strategische Möglichkeiten als Red Bull Racing, denn wir haben zwei Autos da vorne, die Anderen nur eines.»

«In meiner letzten Runde war ich schneller unterwegs, um ungefähr eine Zehntelsekunde, aber dann geriet ich in einer Kurve zu weit nach aussen und verlor Schwung. Aber ich weiss nicht, ob es gereicht hätte, vor Max zu liegen.»



«Ich war in allen Trainings flott dabei, aber in der Qualifikation nicht, das ist schon seltsam. Ich hatte auch Schwierigkeiten, die Reifen zu Beginn einer schnellen Runde ins beste Betriebsfenster zu bringen. Dass führte dazu, dass in den ersten Kurven das Heck unruhig war. Dieses Problem hatte ich am Freitag nicht, wirklich merkwürdig.»





Qualifikation, Katar

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:20,827

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:21,282

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:21,478

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,640

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,670

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:21,731

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:21,840

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,881

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:22,028

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,785

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,346

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,460

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:22,463

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,597

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,756

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,156

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:23,213

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,262

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:23,407

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,859