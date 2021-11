Max Verstappen (Red Bull Racing): «Ich dachte – wow!»

WM-Leader Max Verstappen wird zum ersten Grossen Preis von Katar aus Startreihe 1 ins Rennen gehen, zweitschnellste Zeit auf dem Losail International Circuit: «Als ich die Zeit von Lewis sah, dachte ich – wow!»

Der Niederländer Max Verstappen glaubte an eine solide Chance, sich die erste Formel-1-Pole in Katar zu krallen, aber am Ende war Lewis Hamilton deutlich schneller. Zweiter Startplatz also für den 19-fachen GP-Sieger, der gelassen sagt: «Letztlich waren wir heute einfach nicht schnell genug. Ich hatte schon am ganzen Wochenende den Verdacht, dass es ganz schwierig werden würde, in der Quali die Nase vorn zu haben.»

«Von Startplatz 2 ist in einem Grand Prix alles drin. Aber ehrlich gesagt weiss ich nicht, wohin im Rennen die Reise hingehen wird – aus dem einfachen Grund, weil wir hier noch nie einen WM-Lauf hatten. Aber ich mach mir da keinen Kopf.»

«Diese beiden Tage waren ein ständiges Auf und Ab. Der Wagen war gut im ersten Training, dann soso-lala im zweiten und dritten. In der Quali war ich eigentlich mit der Balance recht zufrieden, aber das Auto war einfach nicht schnell genug.»

«Ich habe versucht, alles aus dem Wagen zu quetschen, aber da kam nicht mehr Speed. Es gab die eine oder andere Situation, wo ich in gewissen Kurven dachte – das war jetzt besser. Aber auf der Stoppuhr zeigte sich das nicht. Das müssen wir noch besser verstehen.»

«Auch meine beste Runde fand ich gut, aber dann sah ich die Zeit von Lewis und dachte – wow! Ich merkte, dass ich selbst mit noch mehr Risiko diesen Rückstand wohl nicht aufholen kann.»



«Losail ist eine coole Strecke, die sehr viel Spass bietet. Noch mehr Spass hätte ich gehabt, wenn ich Bestzeit erzielt hätte! Aber ich kann mit Rang 2 gut leben, wenn ich weiss, dass ich nicht mehr hätte machen können.»



«Am Sonntag wird es nicht einfach werden. Denn der Abstand zu Mercedes ist gross, auch im Dauerlauf.»



Auf die Frage, ob sich Max Sorgen mache, zwischen den beiden Mercedes von Hamilton und Bottas zu liegen, sagt Verstappen: «Aber ich war doch schon oft das Fleisch im Sandwich, daran bin ich inzwischen gewöhnt. Das ist nichts Neues für mich, und damit habe ich auch kein Problem.»





Qualifikation, Katar

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:20,827

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:21,282

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:21,478

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,640

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,670

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:21,731

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:21,840

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,881

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:22,028

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,785

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22,346

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:22,460

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:22,463

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:22,597

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,756

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,156

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:23,213

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:23,262

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:23,407

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,859