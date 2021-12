Lewis Hamilton (Mercedes): Sauschnell und gefährlich

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton fährt in beiden freien Trainings zum Grossen Preis von Saudi-Arabien Bestzeit und sagt anschliessend: «Dieser Kurs ist sauschnell und gefährlich.»

Ein flüchtiger Blick auf die Zeitenliste, und die Fans von Lewis Hamilton könnten sich beruhigt zurücklehnen: Ihr Lieblingspilot hat an diesem ersten Trainingstag auf dem neuen Jeddah Corniche Circuit zwei Mal Bestzeit erzielt. Aber wer etwas genauer hinsieht, merkt schnell – so einfach ist das alles nicht.

Das zweite Training fand zu jeder Zeit statt, wenn am Samstag die Qualifikation und am Sonntag das Rennen stattfinden werden, also repräsentative Verhältnisse. Im zweiten Training hat sich gezeigt – die Abstände sind gering. Und der geringste Fehler kann im besten Fall eine schnelle Runde ruinieren und im weniger guten Fall einen üblen Unfall erzeugen.

Besonders im zweiten Training waren die Speed-Unterschiede zwischen Autos auf einer schnellen Runde und Fahrzeugen auf einer Aufwärm- oder Auslaufrunde erschreckend. Wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen, aber hier werden alle Streckenposten hellwach sein müssen und die Fahrer ebenfalls, um einen Crash zu verhindern.

Das Training hat auch gezeigt: Es gibt kaum Raum für Fehler. Wie SPEEDWEEK.com in der Exklusiv-Story angekündigt worden war – Kurve 22 ist haarig, und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat das zu spüren bekommen.

Zahlreichen Piloten wurde eine schnelle Runde versemmelt, sei dies durch langsam fahrende Gegner oder einen Rivalen in Schwierigkeiten. Als Nikita Mazepin einen Dreher hatte, war der nächste Fahrer vor Ort Lewis Hamilton.



Die ersten Eindrücke von Weltmeister Hamilton: «Dieser Kurs ist sauschnell und gefährlich, wirklich sehr schnell. Die Bahn bietet mehr Grip als ich erwartet hätte. Wenn du in einen Fahrrhythmus kommst, ist das eine wundervoll Strecke, mit schönem Fluss.»



«Der Verkehr ist übel, er erinnert mich an Monaco, aber wir erreichen hier natürlich viel höhere Geschwindigkeiten. Die Tempo-Unterschiede zwischen den Autos machen mir Sorgen, da sind wir schon in einer Gefahrenzone.»



«Die Bahn baute sofort viel Haftung auf, ich spürte da keinen enormen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Training.»



«Das war ein guter erster Tag, wir probierten ein paar Dinge mit der Abstimmung aus. Im Dauerlauf sind wir derzeit konkurrenzfähiger als auf eine schnelle Runde. Aber wir wissen, was wir machen müssen.»



«Der weiche Reifen von Pirelli ist vielleicht für diese Strecke ein wenig zu weich, die schnellen Passagen machen den Walzen zu schaffen.»





2. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,018 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,079

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,099

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,213

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,441

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,555

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,589

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,597

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,768

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,772

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,968

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,004

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,110

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,276

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,442

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,502

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,506

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,652

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,039

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,629





1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464