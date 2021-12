Reifenschäden in Katar: Das sagt die Pirelli-Analyse

Beim vergangenen Formel-1-Rennwochenende in Katar erlitten gleich vier Fahrer links vorne einen Reifenschaden. Pirelli-Rennchef Mario Isola kündigte eine Untersuchung an, deren Ergebnisse nun vorliegen.

Gleich vier Mal versagte im Rennen auf dem Highspeed-Wüstenkurs von Katar der linke Vorderreifen: Neben Mercedes-Pilot Valtteri Bottas erwischte es auch McLaren-Talent Lando Norris und die beiden Williams-Piloten George Russell und Nicholas Latifi. Pirelli-Rennchef Mario Isola erklärte nach dem GP, dass die Ingenieure des Formel-1-Reifenausrüsters die Defekte in Italien genauer unter die Lupe nehmen werden.

Gesagt, getan: Nach dem ersten Training in Saudi-Arabien legen die Reifenexperten aus Mailand die Ergebnisse der Analyse vor. Und diese bestätigen, was Isola bereits in Katar vermutet hatte: Die Ursache des Problems sei vor allem auf die lange Einsatzdauer bei hoher Geschwindigkeit und die Belastung auf den Randsteinen zurückzuführen.

Die Kombination dieser Faktoren sei nur auf der Rennstrecke von Losail gegeben. Einen Produktionsfehler könne ausgeschlossen werden, beteuert Pirelli in der entsprechenden Mitteilung.

«Die starke Beanspruchung durch das Überfahren der Randsteine, die anhand der vor dem Rennen verfügbaren Daten nicht gemessen werden konnte, hat die Reifenkonstruktion beschädigt und zu einem Druckverlust in der inneren Seitenwand geführt, der nach einigen Sekunden zum Kollaps der Struktur führte», heisst es darin.

Schon in Katar hatte Isola betont: ««Grundsätzlich waren wir uns dessen bewusst, dass der linke Vorderreifen auf dem Losail International Circuit am meisten belastet wird. Aber vor dem Rennen gab es keine Warnzeichen.» Auch Bottas hatte bestätigt: «Der Reifenschaden zeichnete sich vorher nicht ab.»

1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0