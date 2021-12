Damon Hill, Martin Brundle: Baff wegen Max Verstappen

Die beiden früheren GP-Asse Damon Hill (61) und Martin Brundle (62) sind beeindruckt über die Art, wie Max Verstappen ins Dschidda-Wochenende gegangen ist. Hill: «Aber was kommt da noch?»

Die ersten Bilder vom atemberaubenden Jeddah Corniche Circuit machten klar: Während sich einige Formel-1-Fahrer eher vorsichtig an den ultraschnellen Kurs herantasteten, haute Max Verstappen voll rein – mit funkenstiebendem Unterboden über die Stahl-Kers.

Martin Brundle, 158-facher GP-Teilnehmer und heute GP-Experte der britischen Sky, ist baff. «Wenn ich das so bezeichnen darf: Die Körpersprache mit seinem Red Bull Racing-Renner sagte – ich bin hier, um voll anzugreifen und mir diesen WM-Titel zu holen! Das war wie ein Sprinter, der entschlossen aus den Startblöcken kommt. Max ist nur so geflogen, sichtlich zu allem entschlossen. Und in einigen Kurven sah ich keine Marge für Fehler mehr. Aber letztlich hatte Lewis die Oberhand.»

Weltmeister Lewis Hamilton beendete das Training 66 Tausendstelsekunden vor seinem niederländischen WM-Rivalen.

Damon Hill, Formel-1-Weltmeister 1996 und 22-facher GP-Sieger, ist aufgefallen: «Max hat es von der ersten Sekunde an fliegen lassen, volle Kanne, und er hat die Piste bis zum letzten Zentimeter ausgelotet.»



«Das Problem hier ist aber: Wenn du so an die Arbeit gehst, und am Ende ist dein Gegner schneller, dann musst du dich fragen – was kommt da noch? Ich weiss nicht, was Max noch auf Lager hat.»





1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464