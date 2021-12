Christian Horner: «Ganz nach Verstappens Geschmack»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zieht nach dem Trainingsfreitag in Saudi-Arabien eine Zwischenbilanz und verrät, was er von seinen Schützlingen Max Verstappen und Sergio Pérez erwartet.

Am Trainingsfreitag war Lewis Hamilton der schnellste Fahrer auf der Piste von Saudi-Arabien. Der Titelverteidiger aus dem Mercedes-Team stellte in beiden Sessions die Bestzeit auf, sein WM-Rivale Max Verstappen belegte in der ersten Session den zweiten Platz. Sein Rückstand betrug nach der ersten Stunde nur 56 Tausendstel. Am Nachmittag musste sich der WM-Leader mit dem vierten Platz begnügen, auf die Bestmarke fehlten ihm 0,195 sec.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte bei «Sky Sports F1»: «Wie man sehen kann, ist es ziemlich eng. Die Strecke ist auch eine Herausforderung, denn sie ist schnell und die Mauern sind nah. Es wird darauf ankommen, eine saubere Runde hinzubekommen, den Wänden so nah wie möglich zu kommen und das Beste aus den Reifen herauszuholen. Wie auf jedem Strassenkurs ist das Qualifying besonders wichtig.»

Und der Brite verriet: «Wir fühlten uns auf den harten Reifen ziemlich stark, die weiche Mischung ist schwieriger auf Temperatur zu bringen und es ist auch kniffliger, das Beste daraus herauszuholen. Wir müssen das heute Nacht anschauen. Aber wenn wir uns umhören, dann sehen wir, dass wir nicht die Einzigen sind, die dieses Problem bekunden. Da liegt auf jeden Fall noch einiges an Performance drin.»

Auf die Strategie von Verstappen gegen Hamilton angesprochen, erklärte er: «Ich denke, er wird einfach alles geben müssen, und diese Art von Strecke ist ganz nach seinem Geschmack. Sie ist schnell, die Wände sind nah und die Randsteine knifflig. Er kam am schnellsten von allen auf Touren und es bereitete ihm auch Vergnügen.»

Über Sergio Pérez, der im ersten Training nur die elftschnellste Runde schaffte und im Qualifying als Neuntschnellster knapp zur Top-10 gehörte, sagte Horner: «Sergio lässt es langsam angehen, er ist ein alter Fuchs, er baut langsam auf, und er weiss, dass er auf einem Strassenkurs nicht zu schnell zu viel riskieren darf. Er ist auch auf Strassenkursen wie Sotschi, Monaco oder Baku schnell, deshalb bezweifle ich nicht, dass er die richtige Basis aufbaut.»

2. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,018 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,079

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,099

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,213

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:29,441

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:29,555

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,589

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,597

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,768

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,772

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,968

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,004

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,110

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,276

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,442

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,502

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,506

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 30,652

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,039

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,629

1. Training, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,786 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:29,842

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,009

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,263

05. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,318

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:30,564

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1: 30,600

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,608

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,842

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,886

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,960

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,023

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,029

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,044

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:31,099

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,296

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,343

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1: 31,525

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,821

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,464