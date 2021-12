Sebastian Vettel (14.): Keiner sollte Wunder erwarten

Wenn das zweite freie Training ein Hinweis darauf sein soll, was wir im Abu Dhabi-GP von Aston Martin erwarten sollen, dann sieht es auf den ersten Blick düster aus – Weltmeister Sebastian Vettel nur auf Rang 14.

Auch in Abu Dhabi läuft es bislang nicht rund für den vierfachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel, das wurde durch einen Dreher unterstrichen mit einem Auto, das 2021 viel zu selten wirklich konkurrenzfähig gewesen ist.

Vettel hat im ersten Training die zehntbeste Zeit erreicht und den ersten Trainingstag auf dem Yas Marina Circuit auf dem 14. Rang abgeschlossen, knapp vor seinem Stallgefährten Lance Stroll. Diese Platzierung lässt nichts Gutes erahnen für das Saisonfinale vom 12. Dezember, aber ein Blick in die Zeitenliste zeigt – nur drei Zehntelsekunden fehlten zum neunten Platz. Vettel hat zum Thema Freitagzeiten ohnehin mal gesagt: «Das ist Kaffeesatzleserei, auf diese Rangliste sollte keiner etwas geben.»

Einmal Rang 10, einmal Rang 14, wo liegt Vettel wirklich? Sebastian schmunzelt: «Ich glaube, irgendwo dazwischen! Erster Eindruck war heute – die Strecke macht viel Spass, sie ist erheblich schneller als in den vergangenen Jahren. Vor allem die überhöhte Kurve ist schön zu fahren. Einige etwas merkwürdige Kurven sind nun verschwunden. Ob uns das vom Wagen her entgegenkommt, da bin ich mir noch nicht so sicher.»

«Insgesamt war das heute okay, aber wir müssen uns steigern. Denn im zweiten Training ist uns im Gegensatz zur Konkurrenz kein Fortschritt gelungen.»



Das Ziel des 53-fachen GP-Siegers: «Wir wollen die Saison mit einem guten Ergebnis beenden, und das bedeutet – Punkte erobern. Aber Wunder sollte von uns keiner erwarten.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336





1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305