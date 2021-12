FIA-Warnung vor WM-Finale, Hamilton vor Strafe

Formel-1-Rennleiter Michael Masi hat in seinen Direktiven für den Abu Dhabi-GP unmissverständlich gewarnt: Unfaire Manöver werden hart bestraft. Lewis Hamilton muss an diesem Wochenende aufpassen.

Kommt es in diesem durchgeknallten WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton nochmals zu einer unerwarteten Wendung? Angesichts der spektakulären Vorkommnisse im Saudi-Arabien-GP wird fast vergessen: Lewis Hamilton hat auf dem Jeddah Corniche Circuit eine zweite Verwarnung erhalten – wegen Blockierens von Nikita Mazepin im Training.

Wieso das im WM-Kampf von Bedeutung ist? Weil Hamilton schon in Mexiko verwarnt worden ist, wegen gefährlichen Zurückfahrens auf die Strecke im ersten Training.

Und nun kommt’s: Eine dritte Verwarnung für ein Vergehen dieser Art führt gemäss Formel-1-Reglement automatisch zu einer Strafe von zehn Plätzen zurück in der Startaufstellung! Lewis Hamilton darf sich also auf dem Yas Marina Circuit keinen Fehler erlauben.

Die Rennkommissare können auch für Vergehen abseits der Strecke Verwarnungen aussprechen, etwa für das Tragen eines unangemessenen T-Shirts (wie es Vettel in Ungarn passiert). Aber dies würde keine Strafe erzeugen, weil es sich um Vergehen ähnlicher Art handeln muss. Auf der Rennstrecke und abseits der Piste sind also zwei verschiedene Paar Schuhe.

Währenddessen hat Formel-1-Rennleiter in seinen wie üblich vor einem Grand Prix verteilten Direktiven betont: Neben den üblichen Strafen (Rückversetzungen, Zeitstrafen, Disqualifikation) ist im Sport-Kodex auch der Punktabzug als mögliche Strafe anwendbar.

Masi sah vor dem Hintergrund der Vorkommnisse in Saudi-Arabien offenbar die Notwendigkeit, die Wettbewerber darauf aufmerksam zu machen, was als bestrafenswert gilt: «Jede Verletzung des Prinzips fairen Wettbewerbs, ein unsportliches Verhalten oder das Beeinträchtigen eines Ergebnisses in einer Art und Weise, welche sportlicher Ethik widerspricht.»

Immer wieder gestellte Frage: Was passiert, wenn nicht nur vor dem Finale Punktegleichstand herrscht, sondern auch danach? Dazu müssten Verstappen und Hamilton in Abu Dhabi beide leer ausgehen, also ausscheiden oder nicht unter die ersten Zehn kommen.



Dann wäre Max Weltmeister – weil er in dieser Saison neun Rennen gewonnen hat und Lewis acht.





Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0