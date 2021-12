Abu Dhabi-GP im Fernsehen: Schritt ins Unbekannte

Vor dem WM-Finale in Abu Dhabi stehen die Rennställe vor einem Schritt ins Unbekannte: Wie wirkt sich der Umbau der Strecke aus? Und wie gut passen sich die Teams den schrägen Trainingszeiten an?

Der Yas Marina Circuit ist für die 13. Ausgabe des Grossen Preises von Abu Dhabi umgebaut worden – in der Nord-Haarnadel (Kurve 7), in der südlichen Marina (Kurve 11) sowie im Bereich unter dem Yas-Hotel durch.

Die Schikane und die darauffolgende enge Haarnadel von Kurve 7, also kurz vor der Gegengeraden, sind durch eine weiter geschnittene Kurve ersetzt worden. Die engen Kurven 11, 12, 13 und 14 sind alle weg – hier ist eine aufregende, überhöhte Kurve gebaut worden. Beim Hotel sind die Radien der Kurven 17 bis 20 erweitert, um die Passage fliessender zu gestalten.

Formel-1-Star Fernando Alonso: «Ich finde die Änderungen sehr gut. Ich erkenne viel guten Willen, hier besseren Rennsport zu ermöglichen. Die Änderungen sind für uns Fahrer auch deshalb interessant, weil sich die Rennstrecke fast wie eine neue anfühlen wird.»

Es wird erwartet, dass die GP-Renner rund zehn Sekunden pro Runde schneller sind, also im Bereich von 1:25 Minuten liegen.



Die modifizierten Streckenabschnitte besitzen eine neue Streckenoberfläche. Somit wird es eine Mischung aus altem und neuem Streckenbelag geben, welche die Teams berücksichtigen müssen. Dabei wird es schwierig, den optimalen Punkt für beide zu finden. Entsprechend müssen die Teams sich darauf konzentrieren, das Auto für die wichtigsten Streckenpassagen zu optimieren.



Wie in Bahrain und Katar finden das erste und das dritte Training am Tag statt, das zweite Training, das Qualifying und das Rennen werden hingegen in der Nacht ausgetragen. Die Reifen und das Auto verhalten sich bei den wärmeren Temperaturen am Tag anders als am Abend. Auch das müssen die Teams bei der Abstimmung und dem Programm für die Trainings berücksichtigen.



Die beiden DRS-Zonen befinden sich auf zwei aufeinanderfolgenden Geraden, die durch eine Schikane voneinander getrennt werden. Beide haben einen eigenen Messpunkt. Dadurch kann es zu spannenden Zweikämpfen kommen, wenn ein Fahrer vor Kurve 6 überholt und sich dann in der nächsten DRS-Zone verteidigen muss.



Der neue Streckenverlauf ist nicht ganz so hart zu den Bremsen wie das bisherige Layout. Es gibt nur fünf Anbremsbereiche (vorher waren es sieben) und eine starke Bremszone (anstelle von zwei). In einer starke" Bremszone wirken auf einen Fahrer für 0,4 Sekunden oder länger Kräfte von 4G oder mehr ein.



64% der Rundenzeit wird auf dem Yas Marina Circuit mit Vollgas gefahren, das ist einer der niedrigeren Werte im diesjährigen Rennkalender. Aber es sind drei Prozent mehr als auf dem alten Streckenverlauf.





Abu Dhabi-GP im Fernsehen

Freitag, 10. Dezember

Samstag, 11. Dezember

Sonntag, 12. Dezember

