Wer wird Weltmeister? Das sagen die Formel-1-Stars

Beim Formel-1-WM-Finale in Abu Dhabi dominiert ein Thema die Gespräche: Wer setzt sich im Titelkampf durch? Einige der GP-Kollegen von Max Verstappen und Lewis Hamilton wagen eine Prognose.

Nicht alle GP-Stars wollten öffentlich bekunden, wem sie im diesjährigen WM-Spitzenkampf die Daumen drücken. Carlos Sainz erklärte etwa mit Verweis auf die erbitterten Diskussionen zwischen den Fans von Max Verstappen und Lewis Hamilton in den sozialen Medien, dass er seine Meinung für sich behalten wolle.

Andere, wie etwa der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel, zeigten sich nicht so zugeknöpft. Der Heppenheimer hofft auf einen Triumph von Max Verstappen, damit der Rekord seines früheren Vorbilds Michael Schumacher noch nicht fällt. Der Deutsche hatte in seiner Karriere sieben WM-Kronen gesammelt, ein Kunststück, das Hamilton mit dem Gesamtsieg im letzten Jahr auch gelang.

Sein künftiger Teamkollege George Russell wünscht sich natürlich, dass der Mercedes-Star die Nase vorn haben wird. «Ich würde liebend gerne Lewis triumphieren sehen», erklärte der junge Brite in der FIA-Pressekonferenz am Donnerstag. «Ich denke, was er speziell in letzter Zeit erreicht hat, ist einfach aussergewöhnlich. Er war selbst bei der Musik, als Red Bull Racing ein deutlich stärkeres Gesamtpaket hatte», begründete er.

«Aber auch was Max zeigt, ist aussergewöhnlich», räumte Russell ein. Und er betonte: «Man kann also sagen, dass beide den Sieg aus unterschiedlichen Gründen verdient haben. Ich hoffe einfach, dass es sauber und fair bleibt und am Ende der Beste gewinnt.»

Weniger klar fällt die Antwort von Lance Stroll aus. Der Aston Martin-Teamkollege von Sebastian Vettel sagte: «Ich weiss es nicht, das Wochenende hier in Abu Dhabi wird die Entscheidung bringen. Lewis scheint gerade den Schwung mitnehmen zu können, aber wir konnten in Saudi-Arabien sehen, dass Max nicht kampflos untergehen wird. Es wird sicherlich ein interessanter Showdown.»

Haas-Rookie Nikita Mazepin erklärte auf die Frage, wer sich durchsetzen wird: «Ich hoffe, der Stärkste gewinnt, und ich denke, beide haben es wirklich verdient. Leider kann man aber nur einen Weltmeister haben und am Ende wird es darum gehen, mentale Stärke an den Tag zu legen und auch das Glück auf seiner Seite zu haben.»

«Die Erfahrung kann letztlich den Unterschied machen», fügte der Russe an. «Da ist Lewis vielleicht etwas im Vorteil, und Mercedes hat auch einen fantastischen Job gemacht. Aber auch Max hat super Arbeit geleistet und ich mag beide wirklich gerne – als Menschen, Athleten und Rennfahrer.»

Fernando Alonso und Kimi Räikkönen wünschen sich hingegen, dass Verstappen den Titel gewinnen wird. «Das wäre einmal was anderes, aber für mich persönlich macht es keinen Unterschied», erklärte der Finne gewohnt unaufgeregt. Alonso lobte hingegen den Niederländer und stellte fest: «Max fährt meiner Meinung nach ein Stück besser als wir anderen im Feld.» Deshalb habe der Red Bull Racing-Star den Titel auch verdient.

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0