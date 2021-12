Christian Danner zum WM-Duell: «Das glaube ich nicht»

Wird die Formel-1-WM 2021 in Abu Dhabi durch einen Crash zwischen den beiden Titelanwärtern Max Verstappen und Lewis Hamilton entschieden? RTL-GP-Experte Christian Danner gibt Antwort.

Das WM-Duell ist schmutzig geworden: Der Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in Saudi-Arabien erinnerte viele Fans an Berührungen und Unfälle wie zwischen Ayrton Senna und Alain Prost in Suzuka 1989 und 1990, zwischen Michael Schumacher und Damon Hill in Adelaide 1994 oder zwischen Schumi und Jacques Villeneuve 1997 in Jerez.

Zahlreiche Formel-1-Anhänger schreiben in den sozialen Netzwerken, sie können sich durchaus vorstellen, dass auch der WM-Kampf 2021 zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton durch einen Unfall entschieden wird.

Christian Danner, langjähriger Formel-1-Fahrer und GP-Experte von RTL, sagt: «Wenn Verstappen Weltmeister werden will, müsste er eigentlich nur Hamilton von der Strasse fegen. Damit wäre Max Weltmeister.»

Der 63-jährige Münchner vertieft: «Ich glaube jedoch nicht, dass dies passieren wird. Wir haben solche Szenen schon erlebt, mit Senna und Prost in Japan und mit Schumacher gegen Hill in Australien. Aber wir müssen uns an einer anderen Situation orientieren, an Schumacher gegen Villeneuve in Jerez.»



«Damals hat Schumacher versucht, seinen Gegner von der Bahn zu drücken, das ist misslungen. Die Rennleitung hat ihm das nachgewiesen, worauf er vom Autosport-Weltverband FIA von der WM 1997 ausgeschlossen worden ist.»



«Ich bin überzeugt davon, dass Rennleiter Michael Masi ein solches Szenario vor dem Finale von Abu Dhabi mit Verstappen und Hamilton besprechen wird. Er wird ihnen klarmachen, dass er ganz genau darauf achten wird, dass nicht auf Foul gespielt wird.»



Fazit des Formel-3000-Europameisters von 1985: «Ein Unfall ist immer die Gefahr, und natürlich ist eine erneute Berührung nicht auszuschliessen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies die WM entscheiden wird. Denn die FIA wird da ein Auge drauf haben.»





1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305