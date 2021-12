FP2 Abu Dhabi: Lewis Hamilton top, Crash von Kimi!

Lewis Hamilton gab im zweiten Training in Abu Dhabi das Tempo vor

Im zweiten freien Training war Mercedes-Pilot Lewis Hamilton der Schnellste. Im Renntrimm überzeugte aber Red Bull Racing-Fahrer Max Verstappen, der sich mit der viertschnellsten Rundenzeit begnügte.

Der stark veränderte Rundkurs von Abu Dhabi hatte sich um acht Grad auf knapp 31 Grad Celsius abgekühlt, als die Formel-1-Fahrer die zweite Session des Trainingsfreitags in Angriff nahmen. Wie schon am Nachmittag war auch am Abend Kimi Räikkönen der Erste auf der Piste. Mit ihm rückte eine ganze Reihe von Autos aus und nach zwei Minuten waren bis auf McLaren-Star Daniel Ricciardo alle Piloten auf der Bahn.

Nach fünf Minuten war auch der Australier unterwegs zu seiner ersten gezeiteten Runde, während der Rest des Feldes bereits den ersten Versuch hinter sich gebracht hatte. Hamilton führte die Liste mit 1:25,127 min an, Max Verstappen belegte zu diesem Zeitpunkt die fünfte Position. Beide hatten für die erste FP2-Ausfahrt die mittelharte Mischung gewählt.

In den folgenden fünf Minuten durfte sich Lando Norris kurz über die erste Position freuen. Die Zeit des McLaren-Piloten wurde wegen eines Ausritts in der letzten Kurve aber wieder gestrichen. Das gleiche Schicksal ereilte Verstappen, dessen Runde für die erste Position gereicht hätte. Valtteri Bottas schaffte es sogar, die Leitplanken zu streifen und bog an die Box ab, während sein Mercedes-Stallgefährte mit 1:24,943 min eine neue Messlatte legte.

Noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde wurden die gelben Flaggen geschwenkt, weil Nicholas Latifi seinen Williams in der 13. Kurve in die Streckenbegrenzung gedreht hatte. Dabei beschädigte der Kanadier den Heckflügel. Verstappen liess sich von der kurzen Gelbphase nicht beirren und verbesserte seine persönliche Bestzeit auf 1:25,065 min. Auch Hamilton legte zu und schaffte die 5,281 km lange Piste in 1:24,126 min.

Nach 15 Minuten lautete die Reihenfolge deshalb Hamilton vor Verstappen, Esteban Ocon, Norris, Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Bottas und Sergio Pérez. Hinter den schnellsten Zehn der ersten FP2-Viertelstunde belegten Yuki Tsunoda, Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel, Räikkönen, Pierre Gasly, Lance Stroll, Mick Schumacher, Latifi, George Russell und Nikita Mazepin die weiteren Positionen.

Starke Runde von Esteban Ocon

Bottas konnte sich nach seinem Leitplanken-Kuss auf den zweiten Platz verbessern und auch Ricciardo schaffte es, die 1:25er-Grenze zu durchbrechen und sich damit vor Verstappen einzureihen. Bottas legte auf den weichen Reifen noch einmal nach und schaffte es mit 1:24,083 min an die Spitze. Hamilton musste sich vorerst mit dem zweiten Platz hinter dem Finnen begnügen, Ocon schaffte es hingegen in 1:24,034 min um die Piste und übernahm damit die Führung.

Beim Versuch, eine Antwort darauf zu finden, verbremste sich Bottas in der zwölften Kurve, worauf er seine Runde abbrach und die Box ansteuerte. Auch Ocon steuerte die Box an, während Hamilton und Verstappen auf der Strecke blieben. Beide hatten wie die meisten anderen Fahrer auf die weiche Reifenmischung gewechselt und legten zwei langsame Runden ein, um die Reifen etwas zu kühlen.

Zur Halbzeit führte Ocon die Zeitenliste vor Bottas, Hamilton, Verstappen, Alonso, Tsunoda, Leclerc, Pérez, Sainz, Ricciardo, Gasly, Norris, Giovinazzi, Vettel, Stroll, Räikkönen, Russell, Schumacher, Mazepin und Latifi an. Doch dabei blieb es nicht, wenige Minuten später hatte Hamilton mit 1:23,691 min die Nase vorn, Verstappen lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 4, Vettel belegte die 14. Position und Schumacher war Neunzehnter.

Danach konzentrierten sich die Teams auf die Longruns und entsprechend wenig Bewegung gab es auf dem Zeitenmonitor. Hamilton durfte sich auch zehn Minuten vor dem Ende der Session über die Bestzeit freuen, dafür war Verstappen im Renntrimm deutlich schneller. Hamilton war allerdings nicht mit dem Rennmotor unterwegs.

Am Ende lautete die Top-10-Reihenfolge Hamilton vor Ocon, Bottas, Verstappen, Pérez, Alonso, Tsunoda, Leclerc, Sainz und Gasly. Vettel schloss das zweite Training auf Position 14 ab, Schumacher blieb als Neunzehnter schneller als sein Teamkollege Mazepin. Räikkönen setzte seinen Alfa Romeo nach Ablauf der zweiten Trainingsstunde in der 14. Kurve in die Leitplanken. Der Finne blieb unversehrt, sein Auto wurde beim Einschlag stark beschädigt.

2. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,691 min

02. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,034

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,083

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,332

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,400

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,495

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,532

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,557

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,844

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,940

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,959

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,108

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,153

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,195

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,385

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,440

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,549

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,687

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,784

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,336

1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305