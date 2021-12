Carlos Sainz (Ferrari): «Das Schwierigste erreicht»

Carlos Sainz beendet in Abu Dhabi sein erstes Ferrari-Jahr. Der 27-Jährige aus Madrid wirft einen Blick zurück und zieht eine positive Bilanz. Er betont: «Ich bin nun stärker als am Anfang der Saison.»

Mit dem 22. Rennwochenende des Jahres geht in Abu Dhabi eine lange Saison zu Ende. Carlos Sainz schliesst mit dem anstehenden GP auf dem Wüstenkurs sein erstes Jahr in Rot ab, und der Spanier darf sich über eine gelungene erste WM mit Ferrari freuen. «Ich habe es sehr genossen, es ist eines der besten Jahre, die ich bisher in der Formel 1 verbracht habe», fasst er zusammen.

«Es war ziemlich hektisch, wir hatten viele Rennen, aber wir haben viele gute Momente erlebt und ich konnte mich verbessern. Ich bin nun stärker als am Anfang der Saison und wir konnten auch als Team einen wichtigen Fortschritt verbuchen. Einige Änderungen innerhalb der Mannschaft gehen in die richtige Richtung und das lässt mich auch zuversichtlich aufs Nächste Jahr blicken», erzählt der WM-Siebte.

Auf die Frage, ob er alles erreicht habe, was er sich vorgenommen hat, antwortet Sainz: «Ich denke, das Schwierigste habe ich erreicht. Ich wollte mich schnell ans Team anpassen und ohne viel Vorbereitung auf Touren kommen. Das ist mir gelungen. Natürlich gibt es ein paar Details, bei denen ich es mir gewünscht hätte, dass sie besser geklappt hätten. Aber man kann sicherlich von einer anständigen Leistung sprechen.»

Als Ferrari-Pilot laste besonders viel Druck auf den eigenen Schultern, bestätigt Sainz. «Das macht die Saison noch stressiger und härter, aber für mich war es nicht schwierig, mich daran zu erinnern, dass ich meinen Traum lebe. Ich wollte schon immer für das beste Team in der Startaufstellung arbeiten, und für mich ist das Ferrari. Sobald ich mir das in Erinnerung rufe, gehe ich gut gelaunt in jedes Rennwochenende.»

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0