FP1 Abu Dhabi: Erste Bestzeit von Max Verstappen

Max Verstappen war in der ersten Trainingsstunde in Abu Dhabi der Schnellste

Red Bull Racing-Star Max Verstappen blieb im ersten freien Training auf dem veränderten Rundkurs von Abu Dhabi der Schnellste. Lewis Hamilton blieb deutlich langsamer – auch weil ihm eine Rundenzeit gestrichen wurde.

Die GP-Piloten rückten bei knapp 27 Grad Celsius Aussen- und 39 Grad Streckentemperatur zur ersten Session in Abu Dhabi aus. Erwartet wurden sie von einer deutlich veränderten Pistenführung. Sowohl die fünfte als auch die neunte Kurve wurden angepasst, genauso wie die Kehren zwischen den Kurven 12 und 15 – all dies passierte in der Hoffnung, mehr Überholmanöver zu ermöglichen.

Den Anfang machte Kimi Räikkönen, der zum letzten Mal das erste freie Training bestritt. Der Weltmeister von 2007 verabschiedet sich nach dem Saisonfinale von der Formel 1. Mit 1:28,786 min fiel seine erste Rundenzeit so gemächlich aus, dass er bald durchgereicht wurde.

Nach fünf Minuten hatten bereits zwölf der 20 WM-Teilnehmer mindestens eine gezeitete Runde gedreht und Lewis Hamilton führte die Wertung mit 1:27,148 min vor Pierre Gasly, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Jack Aitken, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin und Lance Stroll an. Aitken durfte die erste Session im Williams von George Russell bestreiten.

Verstappen, der sich zunächst weit hinten einreihte, übernahm bald mit 1:26,463 min die Spitze, während Valtteri Bottas, Lando Norris, Fernando Alonso und Carlos Sainz eine Rundenzeit gestrichen wurde, weil sie die Streckengrenze überschritten hatten. Der Mercedes-Pilot und das McLaren-Talent ereilte dieses Schicksal gleich zwei Mal in den ersten 10 Minuten. Auch Pérez und Latifi gerieten zu weit raus. Bis auf Alonso, der in Kurve 15 bereits neben der Strecke war, vertaten sich sämtliche Piloten in den ersten zehn Minuten in der letzten Kehre.

An der Spitze der Zeitenliste holte sich Hamilton mit 1:26,290 min die erste Position zurück, die er bald darauf aber an Alonso abgeben musste, der die 5,281 km in 1:26,271 min schaffte. Doch auch für den Spanier dauerte die Freude nicht lange, denn Verstappen legte mit 1:25,602 min eine neue Messlatte. Damit gab sich der Niederländer aber nicht zufrieden, er drückte die Bestmarke auf 1:25,300 min.

Dreher von Kimi Räikkönen

Die Liste der gestrichenen Rundenzeiten wurde immer länger, und auch Vettel gesellte sich zur Gruppe jener Fahrer, die sich nicht innerhalb der weissen Linien hielten. Verstappen führte die Zeitenliste auch zur Halbzeit an, dahinter belegten Hamilton, Pérez, Bottas, Gasly, Norris, Alonso, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon und Vettel auf den weiteren Top-10-Positionen. Dahinter hatten sich Stroll, Daniel Ricciardo, Sainz, Charles Leclerc, Giovinazzi, Räikkönen, Schumacher, Aitken, Mazepin und Latifi an.

Verstappen musste sich gedulden, weil eine Weile an seinem Renner geschraubt wurde. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte aber bei «Sky Sports F1», dass die Arbeiten am Lenkrad keine lange Unterbrechung zur Folge haben würden. Tatsächlich war der 24-Jährige bald wieder auf der Bahn.

Der Erste, der in der neuen Haarnadelkurve (Kurve 9) einen Dreher hinlegte, war Altmeister Räikkönen. Der Alfa Romeo-Pilot hatte Glück im Unglück und konnte unverrichteter Dinge weiterfahren. Verstappen gab nach seiner kurzen Zwangspause wieder Gas und verbesserte die Bestzeit auf 1:25,009 min. auch Hamilton konnte sich verbessern und den Rückstand auf seinen WM-Rivalen auf 33 Tausendstel verringern.

Lange durfte er sich aber nicht freuen, denn die Rundenzeit wurde wegen des Verlassens der Strecke in Kurve 16 wieder gestrichen. Dafür konnte sich sein Teamkollege Bottas verbessern, er blieb knapp zwei Zehntel langsamer als Verstappen und schaffte es damit auf die zweite Position.

In den letzten Minuten waren alle Fahrer auf der Bahn. Verstappen durfte sich am Ende dennoch mit 1:25,009 min über die erste Bestzeit des letzten Rennwochenendes des Jahres freuen. Bottas und Hamilton komplettierten die Top-3. Vettel drehte die zehntschnellste Runde, Schuhmacher musste sich mit dem 19. Platz begnügen.

1. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,009 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:25,205

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:25,355

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,363

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,378

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,822

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:25,846

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:25,886

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,007

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:26,025

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,123

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,189

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,409

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,608

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,676

17. Jack Aitken (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,481

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:27,487

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,698

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,305