Carlos Sainz: «Spitzenduell polarisiert zu stark»

Ferrari-Star Carlos Sainz will nicht verraten, welcher der beiden Titelkandidaten seiner Meinung nach der Fahrer des Jahres ist. Der Spanier fürchtet die Reaktion der Fans in den sozialen Medien.

Normalerweise bekommen die restlichen GP-Piloten nur am Rande mit, was sich im Spitzenduell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton abspielt, schliesslich müssen sie sich auf ihr eigenes Rennen konzentrieren. Doch die Aufregung nach dem spektakulären GP in Saudi-Arabien veranlasste auch die Konkurrenten der beiden Titelkandidaten, das Rennen noch einmal als Zuschauer zu erleben, wie Carlos Sainz in Abu Dhabi verriet.

«Ich denke, der Spitzenkampf ist ideal für den Sport und superspannend für die Zuschauer. Selbst ich habe mir am Sonntagabend bei der Rückkehr ins Hotelzimmer das Rennen angeschaut, weil ich wissen wollte, was da eigentlich los war und worüber alle reden», erzählte der 27-Jährige. «Ich habe da realisiert, wie hart und eng dieser Zweikampf war. Und das ist aufregend und gut für die Formel 1», fügte er an.

Gleichzeitig bedauerte der Ferrari-Star: «Leider polarisiert der WM-Fight die Fans in den sozialen Medien sehr stark. Ich würde nicht sagen, dass sie aufeinander losgehen, aber es entzweit sie. Das macht das Ganze etwas weniger schön, es wäre besser, wenn sie es etwas neutraler betrachten und den Fight geniessen würden. Und am Ende soll der Bessere gewinnen.»

Wer der Bessere der beiden Rivalen ist, wollte Sainz nicht sagen. «Genau aus diesem Grund will ich das für mich behalten. Denn wenn ich Lewis sage, dann werden die Einen einwenden, er habe das bessere Auto, und bei Max würden sich die Anderen beschweren. Das ist mir zu umstritten und es macht auch keinen Sinn, Stellung zu beziehen, wenn man sich anschaut, wie erbittert darüber debattiert wird.»

«Ich denke, sowohl Max als auch Lewis haben eine unglaubliche Saison gezeigt, beide fahren auf einem unfassbar hohen Niveau. Meinerseits wünsche ich mir nur, dass sie das letzte Wochenende sauber hinter sich bringen und einen guten Showdown liefern, damit die Formel 1 als Sport davon profitiert», betonte der WM-Siebte.

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0