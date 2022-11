Romain Grosjean: «Mick Schumacher verdient es»

Auch der frühere GP-Pilot Romain Grosjean spricht sich für einen Verbleib von Haas-Fahrer Mick Schumacher in der Formel 1 aus. Der 23-jährige Deutsche muss um sein Cockpit bangen.

Haas-Teamchef Günther Steiner hatte angedeutet, dass die Entscheidung über die Fahrer-Paarung für die nächste Formel-1-Saison nach dem jüngsten Rennen in Mexiko fallen wird. Doch noch hat der US-Rennstall nicht bestätigt, wer im nächsten Jahr neben Kevin Magnussen im zweiten Haas-Cockpit sitzen wird.

Mick Schumacher, der aktuell neben dem Dänen für die Amerikaner in der Königsklasse antritt, muss also weiter zittern. In Mexiko gab es keine frischen Punkte für den Deutschen. Dafür aber viel Unterstützung von den GP-Beobachtern. So erklärte etwa Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck bei den Kollegen von ServusTV: «Für mich gehört Mick in die Formel 1.»

Auch Magnussen hatte sich für seinen Teamkollegen ausgesprochen, er sagte im vergangenen Monat: «So, wie er derzeit fährt, hat er einen Platz in der Formel 1 verdient.» Und GP-Veteran Timo Glock kommt zum gleichen Schluss. Man müsse die ganze Saison betrachten, mahnte der Landsmann von Schumacher, und betonte: Die Formkurve von Mick zeigt nach oben.

Ein weiterer ehemaliger GP-Pilot, der sich für Schumachers Verbleib ausspricht, ist Romain Grosjean. In der «Sky Sports F1»-Sendung «Any Driven Monday» sagte er: «Ich denke, Mick verdient den Platz. Er hatte einen etwas langsamen Start in die Saison, konnte danach aber deutlich zulegen und zuletzt zeigte er ein paar gute Rennen.»

«Mick hat ein paar Fehler gemacht, die macht jeder, und einige davon will er sicherlich nicht wiederholen. Aber in den letzten Rennen hat er eine gute Leistung an den Tag gelegt und deshalb denke ich persönlich, dass er seinen Platz im Team behalten sollte», stellte der Genfer ausserdem klar.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8