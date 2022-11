Domenicali über 11. GP-Team: «Muss Mehrwert bringen»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali ist grundsätzlich offen, wenn es um die Erweiterung des GP-Startfeldes geht. Aber diese muss einen klaren Mehrwert bringen, fordert der frühere Ferrari-Teamchef.

Michael Andretti will mit «Andretti Global» als elftes Team in der Formel 1 mitkämpfen, dies bestätigte sein Vater, Racing-Legende Mario Andretti, bereits im Mai. Der 82-Jährige beteuerte auch, dass alle Zutaten für einen Einstieg ab 2024 gegeben sind. Die Autos sollen in Amerika entwickelt werden, der Motorenpartner soll Renault werden.

Auch die erforderlichen finanziellen Mittel seien vorhanden, betonte Mario Andretti. Und die sind nicht unerheblich. So muss Andretti Autosport neben den Kosten für das Projekt auch eine Bankgarantie beim Autosport-Weltverband FIA in Höhe von 200 Millionen US-Dollar hinterlegen. Der entsprechende Antrag wurde gestellt, Michael Andretti spricht von konstruktiven Gesprächen.

Die Teamchefs der aktuellen WM-Teilnehmer haben jedoch Vorbehalte, sie fürchten, dass dies die Ausschüttung der Preisgelder für die zehn bisherigen Teams beeinträchtigt. «Mehr Teams würde den Topf für die anderen Teams kleiner machen», mahnte etwa Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sagte: «Die heutigen Rennställe haben in den vergangenen Jahren teilweise beträchtliche Summen investiert. Wenn uns bewiesen wird, dass ein zusätzliches Team mehr bringt als es uns kostet, dann können wir darüber reden.»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagte denn auch bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media zum Thema: «Es ist kein Problem, ein weiteres Team im Feld zu haben, um die Rennen spannender zu gestalten. Wir prüfen das, und wenn es einen ernstzunehmenden Kandidaten dafür gibt, der einen Einstieg mit uns diskutieren will, dann sind wir bereit für die Gespräche. Aber wir haben da keine Eile.»

Und der 57-jährige aus Imola erklärte auch: «Wir müssen uns beim Wert und beim Prozess mit der FIA einig sein. Und ich denke, an erster Stelle steht die Frage, ob dies der WM einen Mehrwert bringt. Wenn dies der Fall ist dann werden wir das natürlich diskutieren. Aber auch die bisherigen WM-Teilnehmer müssen den Wert erkennen. Das ist im Concorde Agreement festgehalten. Aber in erster Linie geht es darum, dass der Neueinsteiger die Formel-1-WM aufwertet – und zwar finanziell und sportlich.»

