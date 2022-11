Sebastian Vettel: «Das war mein bester Stallgefährte»

Vor seinem 299. und letzten Grand Prix spricht der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel über jenen Piloten, der ihm in seiner Formel-1-Laufbahn am meisten Eindruck gemacht hat.

Nach so vielen Jahren in der Formel 1 ist der Moment gekommen: das letzte Grand-Prix-Wochenende von Sebastian Vettel. Natürlich wird der Weltmeister der Jahre 2010–2013 auf ein Highlight angesprochen, auch in Sachen Stallgefährten. Konkret lautet die Frage, wer ihm von seinen Teamkollegen am meisten Eindruck gemacht hat.

«Ich glaube, von all meinen Weggefährten im gleichen Rennstall war Kimi Räikkönen das grösste natürliche Talent. Ich habe keinen Rennfahrer erlebt, der so viel rohen Speed hatte. Das zeigte sich auch, wenn er in ein anderes Auto stieg», so Vettel im Formel-1-Podcast Beyond the Grid. «Ich habe niemanden kennengelernt, der sich so rasch einem neuen Fahrzeug anpassen konnte. Hätte es unter uns Piloten ein Rotationsprinzip gegeben, von Rennen zu Rennen, dann hätte er uns alle in Grund und Boden gefahren.»

«Normal ist, dass man auf eine Strecke hinausfährt und sich mit Auto, Piste oder Verhältnissen anfreundet, aber bei ihm – päng!, war die Zeit sofort da, unglaublich.»

«Ich glaube auch, dass ich mit keinem anderen Fahrer menschlich ein solch gutes Verhältnis hatte; einfach deshalb, weil Kimi wunderbar gerade heraus ist. Es gab nie ein böses Wort zwischen uns. Selbst wenn wir uns mal in die Kiste gerappelt sind, dann haben wir das sofort aus der Welt geschafft oder uns sogar darüber gekugelt.»



«Es gab nichts, das dieses gute Verhältnis hätte erschüttern können. Und das war vom ersten Tag an so, als ich ein junger Fahrer war und Kimi schon ein Star. Die anderen Piloten gaben dir die Hand oder dachten, gut, ich sage ihm rasch hallo, aber im Grunde haben sie so getan, als wärst du gar nicht da. Mit Kimi war das anders: Kimi ist einfach ein aussergewöhnlicher Mensch.»





Sebastian Vettel: Seine Formel-1-Stallgefährten

2007 bei BMW-Sauber: Nick Heidfeld (D)

2007 bei Toro Rosso: Tonio Liuzzi (I)

2008 bei Toro Rosso: Sébastien Bourdais (F)

2009–2013 bei Red Bull Racing: Mark Webber (AUS)

2014 bei Red Bull Racing: Daniel Ricciardo (AUS)

2015–2017 bei Ferrari: Kimi Räikkönen (FIN)

2019/2020 bei Ferrari: Charles Leclerc (MC)

2021/2022 bei Aston Martin: Lance Stroll (CDN)





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8