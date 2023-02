Stefano Domenicali: «So früh wie möglich reagieren»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali weiss: Die Glaubwürdigkeit des Sports steht auf dem Spiel, wenn es zu lange dauert, bis allfällige Regelbrüche erkannt und bestraft werden. Die Kontrolle muss so früh wie möglich erfolgen,

In der Formel 1 wurde im vergangenen Jahr die Einhaltung der Budget-Obergrenze in der Saison 2021 überprüft und schliesslich kamen die Verantwortlichen zum Schluss, dass drei Teams die Regeln verletzt hatten. Mit Aston Martin und Williams leisteten sich zwei Rennställe Verfahrensfehler, während Red Bull Racing die Budgetobergrenze leicht überzogen hatte.

Es dauerte eine Weile, bis die Strafen ausgesprochen wurden, vor allem im Fall von Red Bull Racing wurde wochenlang spekuliert, welche Folgen die Übertretung mit sich bringt. Letztlich nahm das Team die Strafe hin, die aus einer Zahlung von 7 Millionen US-Dollar und der Kürzung der erlaubten Aerodynamik-Stunden um zehn Prozent bestand.

Die schnelle Überprüfung der Regeln ist entscheidend, wie auch Stefano Domenicali betont. Der Formel-1-CEO erklärt gegenüber «Sky Sports F1»: «Das ist ein wichtiger Punkt, eine Überprüfung, ob die Regeln eingehalten werden, muss eher früher als später erfolgen. Wir müssen so früh wie möglich reagieren, um die Glaubwürdigkeit des Sports zu wahren.»

In anderen Sportarten dauere es zu lange, bis die Strafen erfolgen, sagt der Italiener mit Blick auf den Fussball-Verein Manchester City, der unter Verdacht steht, von 2009 bis 2018 gegen die geltenden Finanzregeln verstossen zu haben. «Wir sehen in anderen Sportarten, dass die Finanzregulierung meiner Meinung nach zu lange auf sich warten lässt. Das ist nicht gut», stellt Domenicali klar.

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format