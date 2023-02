McLaren: Nicht nur Mick Schumacher auf der Ersatzbank

Felipe Drugovich ist nur einer der Fahrer, die als Ersatz in Frage kommt, sollte einer der McLaren-Piloten ausfallen

McLaren hat sich mit Mercedes darauf geeinigt, Mick Schumacher bei Bedarf als Ersatz für Lando Norris und Oscar Piastri einsetzen zu können. Der Deutsche ist aber nicht der Einzige, der für einen Einsatz in Frage kommt.

Mick Schumacher wird in diesem Jahr zwar nicht in der Startaufstellung der Formel 1 stehen. Der junge Deutsche ist aber gleich für zwei Teams als Reservist im Einsatz. Als offizieller dritter Mann beim Mercedes-Werksteam sollte er bei einem allfälligen Ausfall von Lewis Hamilton und George Russell zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus haben sich die Teamverantwortlichen der Sternmarke mit der Teamführung von McLaren darauf geeinigt, den 23-Jährigen auch für einen Einsatz als Ersatzfahrer beim Traditionsteam aus Woking freizugeben. Doch Schumacher ist nicht der Einzige, der bei einem Ausfall von Lando Norris oder Oscar Piastri eingesetzt werden könnte. Einerseits kann der britische Rennstall auch auf die Dienste des IndyCar-Stars Alex Palou setzen.

Zudem hat McLaren ein Abkommen mit Aston Martin abgeschlossen, wie das Team in den sozialen Medien mitteilt. Dieses decke die ersten 15 Rennen der Saison 2023 ab, die insgesamt 23 WM-Runden umfasst, heisst es in der entsprechenden Meldung. Demnach stehen auch Stoffel Vandoorne oder Felipe Drugovich im Notfall als mögliche Ersatzfahrer zur Verfügung.

Vandoorne ist bei McLaren kein Unbekannter, der 30-jährige Formel-E-Champion aus Belgien ging 2017 und 2018 als Stammfahrer für die Briten in der Formel 1 auf Punktejagd. Auch sein GP-Debüt 2016 gab er im McLaren – als Ersatz für den verletzten Fernando Alonso. Formel-2-Champion Drugovich wurde nach seinem Meisterschaftsgewinn im vergangenen Jahr als Reservist von Aston Martin vorgestellt.

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format