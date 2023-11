Christian Horner: «Verstappen hatte nur eine Chance»

​Das Abschlusstraining zum Grossen Preis von São Paulo stand ganz im Zeichen des herannahenden Sturms. Red Bull Racing-Teamachef Christian Horner: «Max ist bei unterschiedlichen Bedingungen prima gefahren.»

Ob Sonne oder Regen, ob Falute oder Sturm, eine Konstante gibt es – auf Weltmeister Max Verstappen ist Verlass. Als ein gewaltiges Gewitter dem Autódromo José Carlos Pace näher und näher rückte, behielt der 26-jährige Niederländer die Nerven und brachte seine Leistung auf den Punkt.

Der dreifache Formel-1-Champion eroberte damit seine 31. Pole-Position in der Königsklasse, seine elfte in dieser Saison (nach Bahrain, Australien, Monaco, Spanien, Kanada, Österreich, Grossbritannien, den Niederlanden, Japan und Katar), seine zweite in Brasilien nach 2019.

Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist es die 94. Pole in der Formel 1 und die 13. in dieser Saison, dazu die vierte in Brasilien (2011, 2013, 2019, 2023), zwei von Sebastian Vettel, zwei von Max Verstappen.

RBR-Teamchef Christian Horner: «Das Qualifying war vom Wetter dominiert und letztlich sogar deswegen abgebrochen. Max ist bei unterschiedlichen Bedingungen konstant prima gefahren, so wie wir das von ihm kennen.»



«Als der Himmel immer dunkler wurde, da wussten wir genau: Es gibt jetzt nur einen Versuch, da muss alles passen. Aber Max hat geliefert, wieder einmal.»



«Was Pérez angeht, der die neuntschnellste Zeit fuhr, so hatte der Mexikaner ein wenig Pech. Er geriet in die gelbe Flagge, die wegen des Ausrutschers von Piastri gezeigt wurde. Der Regen kam, bevor er einen neuen Anlauf nehmen konnte. Aber wir sind sicher, er kann im Rennen Plätze gutmachen.»





GP-Qualifying, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275