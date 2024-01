Alex Albon: Flüchtet er aus seinem Williams-Vertrag?

Alex Albon hat 2023 offenbar das Interesse von zwei Teams auf sich gezogen. Nun wird spekuliert, dass er Williams vorzeitig verlassen könnte.

Eddie Jordan ist davon überzeugt, dass Alex Albon eine zweite Chance bei Red Bull Racing verdient hat.

Im Podcast «Formula For Success» erklärte der 75 Jahre alte Ex-Teambesitzer: «Ich habe eine echte Schwäche für Albon. Ich denke, wenn man ihm die richtigen Bedingungen schafft, dann könnte er wirklich sehr, sehr gut sein und ich würde gerne sehen, dass er irgendwann wieder eine Chance neben Max bekommt. Ich denke, er könnte eine große Überraschung sein.»

Albon überzeugt durch starke Leistungen im Williams, 2023 fuhr er immerhin 27 Punkte ein. Zwischenzeitlich wurde er gar als ein möglicher Nachfolger für Sergio Pérez gehandelt, der aber bei Red Bull Racing weiterhin Rückendeckung genießt.

Albon hatte in den Jahren 2019 und 2020 an der Seite von Max Verstappen Gas gegeben, dann musste er Platz machen für Pérez.

Das Problem: Albon ist bis Ende 2025 an Williams gebunden. Doch tut sich möglicherweise in der kommenden Saison etwas? Trotz des gültigen Arbeitspapiers?

«Es wird vermutet, dass Albon sehr daran interessiert ist, aus seinem aktuellen Williams-Vertrag herauszukommen, der ihn bis 2025 an das Team bindet», heißt es bei ESPN.

Demnach hätten Quellen berichtet, dass zwei Teams im vergangenen Jahr erfolglos versucht haben, Albon aus diesem Vertrag herauszubekommen. Mehrere Teams sollen nun seine Situation beobachten. Gut möglich also, dass die Silly Season nicht nur früher losgeht, sondern vor allem ihren Namen endlich mal wieder gerecht wird.