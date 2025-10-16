Vor Sprint Austin/Texas: Verstappen gegen Norris 12:1
Max Verstappen vor Lando Norris
Das letzte Viertel der Formel-1-WM 2025 beginnt mit drei Rennen innerhalb von drei Wochen: Austin (USA), Mexiko-Stadt, Interlagos (Brasilien). In Texas und in Sao Paulo wird nach dem Sprint-Format gefahren (später auch noch in Katar).
Die derzeit erfolgreichsten Formel-1-Fahrer – Max Verstappen und das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri – haben in den letzten Jahren ganz unterschiedlich abgeschnitten. Der vierfache Formel-1-Weltmeister Verstappen kommt auf sagenhafte 12 Sprint-Siege (bei 21 Einsätzen), WM-Leader Oscar Piastri auf 2, Lando Norris sogar auf nur 1 Sprint-Sieg!
Etwas anders das Bild bei den Pole-Positions: Hier hat der Niederländer Verstappen 9 gesammelt, Norris kommt auf 3 Sprint-Poles, Piastri ebenfalls auf 3.
Interessantes Detail in der GP-Saison 2025: Drei verschiedene Fahrer auf Sprint-Pole (Lewis Hamilton mit Ferrari in China, Kimi Antonelli mit Mercedes in Miami, Oscar Piastri mit McLaren in Spa-Francorchamps).
Und auch drei verschiedene Sieger: Hamilton in China, Norris in Miami, Verstappen in Belgien.
Auf Pole für den Sprint
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Alle Sprint-Sieger
Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes
Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing