Auf zum Red Bull Ring: Firmenanlässe mal ganz anders

​Wieso nicht mal einen Firmenanlass in einem ganz anderen Rahmen planen? Das Projekt Spielberg im Herzen der Steiermark bietet direkt am Red Bull Ring und in umliegenden Hotels fabelhafte Möglichkeiten.

Nomen est omen – das gilt besonders, wenn es um das Projekt Spielberg im Herzen der Steiermark geht. Die Möglichkeiten dieser Region sind beeindruckend: Wandern, Fischen, Wellnessen, Jagen, Golfen, und Vieles mehr. Im Mittelpunkt dieser einmaligen Erlebnisstätte stehen der Red Bull Ring. Zahlreiche Motorsport-Events haben im Projekt Spielberg ihre Heimat gefunden, mit der Formel 1 und MotoGP als Krönung.

Aber Jedermann kann hier jede Menge Fahrspass erleben: Was steckt im privaten Flitzer? Wie fühlen sich 650 PS an? Das lässt sich alles herausfinden. Um nach ereignisreichen Tagen wieder zu entschleunigen, geniessen die Menschen in den Hotel- und Gastronomiebetrieben der Region zahlreiche Wellness- und Gastronomieangebote. In genau diesem einmaligen Umfeld bieten sich auch vielfältige Möglichkeiten für Seminare, Meetings oder Produktpräsentationen, egal ob für 10 oder 500 Personen.

Wieso nicht mal die Geschäftspartner in den beflügelndsten Meeting-Locations Österreichs beeindrucken? Ganz nach dem Motto #backontrack geht es am Spielberg nun auch wieder für Business-Kunden mit viel Pistenhaftung Richtung Erfolgskurs.

Besondere Zeiten erfordern Mut, Herz und vertrauensvolle Partner. Klare Kommunikation war noch nie so wichtig wie im Moment. Mit dem ganzheitlich auf besondere Bedürfnisse abgestimmten Sicherheitskonzept setzt das Projekt Spielberg Business-Anlässe auf höchstem Niveau um. Perfekt, um sich wieder persönlich auszutauschen, neue Geschäftsideen in die Welt zu setzen oder sich einfach mit seinen Mitarbeitern ein paar anregende und produktive Stunden zu gönnen.

Etwa in Form eines Firmenanlassenim atemberaubenden Red Bull Wing und in jenem Medienzentrum, wo normalerweise hunderte von Journalisten vom aufregendsten Sport der Welt berichten. Durch die grosszügige Verwendung von Glaselementen bieten die Konferenzräume im Red Bull Wing einen faszinierenden Blick auf die gesamte Rennstrecke. Die kombinierbaren Räume bieten dank mobiler Trennwände unterschiedliche Varianten. Zudem verfügen alle Räume über eine moderne Präsentationstechnik, die keine Wünsche offenlässt.



Von Meetings im kleinen Kreis, die in die ganze Welt übertragen werden, bis hin zu Incentives, Präsentationen und speziellen Tagungen: Die einzigartigen Räumlichkeiten direkt am Red Bull Ring und in erstklassigen Hotels bieten die perfekten Freiräume für so gut wie alle Wünsche. Die steirische Gastlichkeit und persönlichen Service gibt’s obendrein. Ob motorsportbegeistert oder lieber die Ruhe der Natur – am Spielberg lässt sich fast alles umsetzen, vielleicht auch in Kombination aus Geschäftsanlass und adrenalingeladenen Fahrerlebnissen auf dem Red Bull Ring.



Alle Informationen finden Sie unter www.projekt-spielberg.com