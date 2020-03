Moto2

Katar, FP3: Speed Up stark, Schrötter muss ins Q1

Moto2-Rookie Aron Canet (Aspar Team) fuhr im FP3 von Doha/Katar Bestzeit, in der kombinierten Zeitenliste hielt sich aber Joe Roberts (American Racing) auf Platz 1. Tom Lüthi stieg als 14. direkt in das Q2 auf.

In Doha steht für die kleineren Klassen der Motorrad-WM heute das erste Qualifying der WM-Saison 2020 an. Der Modus ist aus dem Vorjahr bekannt: Die Top-14 der kombinierten Zeitenliste nach dem FP3 steigen direkt in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, vier weitere Q2-Tickets werden im Q1 vergeben.

Marc-VDS-Neuzugang Sam Lowes ging am Samstag allerdings nicht mehr auf den Losail International Circuit. Zur Erinnerung: Vor etwas mehr als drei Wochen zog er sich beim Privattest in Jerez einen Bruch am schulternahen Oberarm und Bänderrisse im Schulterbereich zu. Am Freitag absolvierte er 24 Runden und landete auf Rang 20. Die Ärzte empfahlen ihm aber, den Comeback-Versuch abzubrechen, denn ein weiterer Sturz auf die Schulter würde den Heilungsprozess verzögern.

«Ich bin sehr enttäuscht, es war eine Entscheidung der Ärzte und des Teams», kommentierte der Brite, der hofft, beim nächsten Grand Prix – wo auch immer der stattfinden werde – wieder am Start zu stehen. Waren die Schmerzen zu stark? «Nein», betonte Lowes. Ist er am Freitag mit Schmerzmittel gefahren? «Nein», antwortete er kurz und knapp und verschwand, sichtlich enttäuscht, wieder in der Box.

Remy Gardner musste unterdessen nach dem spektakulären Abflug im FP2 auch in der Anfangsphase des FP3 einen Crash in Turn 15 hinnehmen. Auf der Strecke dominierte Speed Up: Aron Canet vor Fabio Di Giannantonio und Jorge Navarro lautete der Stand fünf Minuten vor Schluss. Bastianini, Gardner und Nagashima schoben sich dann aber noch vor Navarro.

Weil die Top-4 ihre persönlichen Bestzeiten im Vergleich zum Freitag verbesserten, flogen Navarro und Intact-GP-Fahrer Marcel Schrötter, 2019 Polesetter in Katar, in der kombinierten Zeitenliste aus den Top-14. Damit müssen sie den Umweg über das Q1 antreten, der Tom Lüthi als 14. erspart bleibt. Jesko Raffin verbesserte sich auf Rang 24, damit wird auch der NTS-Pilot im Q1 antreten.

Joe Roberts (American Racing) blieb mit seiner Freitagsbestzeit in der Gesamtwertung auf Platz 1, gefolgt vom Sky-Racing-VR46-Duo Marco Bezzecchi und Luca Marini. Roberts Teamkollege Marcos Ramirez tut sich mit dem Umstieg in die Moto2-Klasse offenbar schwer. Der Dritte der Moto3-WM 2019, er gewann in Barcelona und Silverstone, kam nicht über Rang 21 hinaus. «Man darf nicht vergessen, wir sind hier bei der Weltmeisterschaft. Aber ich gebe zu, ich habe mit der Umstellung etwas mehr Mühe, mit dem Gewicht, der Power oder auch mit einer völlig neuen Umgebung. Warten wir ab, die Saison ist noch lang», so der Spanier.

Moto3: FP2-Zeiten entscheiden

Nach zehn Minuten rutschte Maximilian Kofler in Kurve 10 aus, er konnte sich mit seiner CIP-KTM aber selbst auf den Weg an die Box machen. Auch Filip Salac, Schnellster des Katar-Tests, und Vorjahressieger Kaito Toba mussten Stürze einstecken.

In der kombinierten Zeitenliste passierte wenig, an die FP2-Zeiten vom Freitagnachmittag kamen die meisten Moto3-Asse am Samstagmittag nicht mehr heran. In den Top-14 gab es somit keine Veränderung, Maximilian Kofler, Jason Dupasquier und Dirk Geiger müssen ins Q1, das um 17.05 Uhr Ortszeit (15.05 Uhr MEZ) beginnt.

Katar-GP, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP3:

1. Roberts, Kalex, 1:58,421 min

2. Bezzecchi, Kalex, 1:58,669 min, + 0,248

3. Marini, Kalex, 1:58,759, + 0,338

4. Nagashima, Kalex, 1:58,921, + 0,500

5. Canet, Speed Up, 1:59,019, + 0,598

6. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,052, + 0,631

7. Vierge, Kalex, 1:59,059, + 0,638

8. Bastianini, Kalex, 1:59,065, + 0,644

9. Augusto Fernandez, Kalex, 1:59,074, + 0,653

10. Bendsneyder, NTS, 1:59,089, + 0,668

11. Gardner, Kalex, 1:59,133, + 0,712

12. Bulega, Kalex, 1:59,136, + 0,715

13. Martin, Kalex, 1:59,148, + 0,727

14. Lüthi, Kalex, 1:59,168, + 0,747

15. Navarro, Speed Up, 1:59,189, + 0,768

16. Schrötter, Kalex, 1:59,198, + 0,777

17. Baldassarri, Kalex, 1:59,237, + 0,816

16. Gardner, Kalex, 1:59,277, + 0,856

18. Chantra, Kalex, 1:59,290, + 0,869

19. Dixon, Kalex, 1:59,361, + 0,940

20. Pons, Kalex, 1:59,486, + 1,065

21. Ramirez, Kalex, 1:59,709, + 1,288

22. Garzo, Kalex, 1:59,832, + 1,411

23. Corsi, MV Agusta, 1:59,839, + 1,418

24. Raffin, NTS, 1:59,999, + 1,578

25. Manzi, MV Agusta, 2:00,126, + 1,705

26. Syahrin, Speed Up, 2:00,228, + 1,807

27. Dalla Porta, Kalex, 2:00,554, + 2,133

28. Izdihar, Kalex, 2:00,760, + 2,339

39. Kasmayudin, Kalex, 2:02,619, + 4,198

Katar-GP, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP3:

1. Raul Fernandez, KTM, 2:04,577 min

2. Darryn Binder, KTM, 2:04,698 min, + 0,121 sec

3. Sergio Garcia, Honda, 2:04,723, + 0,146

4. Ogura, Honda, 2:04,922, + 0,345

5. Toba, KTM, 2:04,988, + 0,411

6. Arbolino, Honda, 2:05,227, + 0,650

7. Migno, KTM, 2:05,287, + 0,710

8. Masia, Honda, 2:05,332, + 0,755

9. Fenati, Husqvarna, 2:05,348, + 0,771

10. Deniz Öncü, KTM, 2:05,355, + 0,778

11. McPhee, Honda, 2:05,383, + 0,806

12. Vietti, KTM, 2:05,502, + 0,925

13. Kunii, Honda, 2:05,587, + 1,010

14. Tatay, KTM, 2:05,598, + 1,021

15. Suzuki, Honda, 2:05,606, + 1,029

16. Nepa, KTM, 2:05,612, + 1,035

17. Rodrigo, Honda, 2:05,622, + 1,045

18. Arenas, KTM, 2:05,668, + 1,091

19. Foggia, Honda, 2:05,709, + 1,132

20. Yamanaka, Honda, 2:05,728, + 1,151

21. Salac, Honda, 2:05,765, + 1,188

22. Alcoba, Honda, 2:05,779, + 1,202

23. Lopez, Husqvarna, 2:05,795, + 1,218

24. Riccardo Rossi, KTM, 2:05,914, + 1,337

25. Pawi, Honda, 2:06,117, + 1,540

26. Sasaki, KTM, 2:06,270, + 1,693

27. Pizzoli, KTM, 2:06,295, + 1,718

28. Kofler, KTM, 2:06,981, + 2,404

29. Dupasquier, KTM, 2:07,163, + 2,586

30. José Garcia, Honda, 2:07,581, + 3,004

31. Geiger, KTM, 2:07,713, + 3,136