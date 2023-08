Liqui Moly Husqvarna: 2024 mit Canet und Sasaki?

Das deutsche Moto2-Team aus Memmingen will 2024 um den Titel fighten. Mit Araon Canet und Ayumu Sasaki könnte ein vielversprechendes Fahrerduo zum Einsatz kommen.

Das deutsche Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team wird aller Voraussicht nach für die Moto2-Weltmeisterschaft 2024 beide Fahrer auswechseln. Denn nach neun von zehn Grand Prix liegen Darryn Binder (13 Punkte) und Lukas Tulovic (sechs Punkte) in der Fahrer-WM nur auf den trostlosen Positionen 19 und 21.

Die Verantwortlichen der Pierer Mobility AG hingegen stellen hohe Ansprüche und wollen mit dem Husqvarna Factory Moto2-Team nicht nur das Startfeld auffüllen. Denn die Nachwuchsteams der Österreicher mit GASGAS Aspar, Red Bull KTM Ajo und Red Bull KTM Tech3 (Moto3) kämpfen in den kleinen Klassen regelmäßig um Siege und Weltmeistertitel.

Das deutsche Team, das seit 2013 in der Moto2-WM engagiert ist und seither zwei GP-Siege (Jonas Folger 2016 in Brünn, Tom Lüthi 2019 in Texas) errungen hat, soll in der kommenden Saison um die Weltmeisterschaft kämpfen und steht deshalb in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem aktuellen Moto2-WM-Vierten Aron Canet, der in der Moto3-WM sechs GP-Siege errungen hat.

Der Kontakt kam aus zwei Gründen zustande: Manager von Canet ist der Amerikaner Bob Moore, 125-ccm-Motoross-Weltmeister 1994 auf Yamaha, der auch Brad und Darryn Binder managt und den Südafrikaner für 2023 zu Liqui Moly vermittelt hat. Auch Liqui-Moly-Husqvarna-Moto3-Teambesitzer Peter Öttl kennt Aron Canet ausgezeichnet, weil er in seinem KTM-Moto3-Team 2019 mit 200 Punkten Vizeweltmeister wurde und drei Grand Prix (Texas, Brünn und Aragón) gewann.

Da Peter Öttl, selbst fünffacher GP-Sieger in den Klassen 80 und 125 ccm, in seinem Team am liebsten immer einen routinierten Titelanwärter mit einem Talent bündelt und seine Expertise als Talent Scout jetzt beim Husqvarna-Team auch für die Moto2 zur Verfügung stellt, könnte neben Aron Canet dort 2024 der aktuelle Moto2-Titelanwärter Ayumu Sasaki als Rookie antreten. Der Japaner wollte schon für 2023 in die Moto2 wechseln, wurde aber noch einmal überredet.

Beim Liqui-Moly-Team steht aber auch der gerade 18 Jahre alt gewordene Australier Senna Agius unter Vertrag, der in der Moto2-EM führt und in die Weltmeisterschaft aufsteigen möchte. Er verhandelt aber auch mit anderen Moto2-Teams.

Das Liqui-Moly-Husqvarna-Moto3-Team tritt 2023 mit Sasaki und dem jungen Niederländer Collin Veijer an, der voraussichtlich bleiben wird.

«Ich sehe Sasaki und Veijer auch 2024 bei Intact, beim Japaner ist die Klasse noch offen», ließ sich Teamchef Peter Öttl von SPEEDWEEK.com entlocken.

Canet-Manager Bob Moore verhandelte in Silverstone und kündigte an, er werde nicht nach Spielberg und Catalunya kommen. Das könnte darauf hindeuten, dass der Transfer von Canet besiegelt ist.

Wird Aron Canet 2024 bei Liqui Moly fahren? «Beim nächsten Grand Prix wird es hoffentlich Neuigkeiten geben», verlautete aus dem Umfeld von Canet, der auch von Aspar Martinez angefragt wurde.

Denn Jake Dixon könnte vom Aspar-GASGAS-Team zum Red Bull Ajo-KTM-Team wechseln, da WM-Leader Pedro Acosta in die MotoGP aufsteigt.

Moto3-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Alonso, GASGAS, 15 Runden in 33:35,396 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,152 sec

3. Holgado, KTM, + 0,203

4. Ortolá, KTM, + 0,337

5. Muñoz, KTM, + 0,471

6. Moreira, KTM, + 0,767

7. Salvador, KTM, + 0,839

8. Rueda, KTM, + 0,892

9. Veijer, Husqvarna, + 0,941

10. Fenati, Honda, + 0,977

11. Öncü, KTM, + 1,140

12. Nepa, KTM, + 1,227

13. Rossi, Honda, + 1,331

14. Toba, Honda, + 1,386

15. Yamanaka, GASGAS, + 1,572



Ferner:

18. Masia, Honda, + 11,314

Moto3-WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Holgado, 141 Punkte. 2. Sasaki 119. 3. Masia 109. 4. Ortolá 107. 5. Öncü 99. 6. Alonso 90. 7. Moreira 86. 8. Rueda 60. 9. Artigas 57. 10. Nepa 50. 11. Muñoz 46. 12. Suzuki 38. 13. Toba 38. 14. Yamanaka 36. 15. Veijer 34. 16. Salvador 30. 17. Fenati 22. 18. Odgen 20. 19. Kelso 19. 20. Migno 17. 21. R. Rossi 13. 22. Bertelle 11. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 202 Punkte. 2. Honda 140 3. Husqvarna 122. 4. GASGAS 98. 5. CFMOTO 62.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 159 Punkte. 2. Angeluss MTA Team 157. 3. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 153. 4. Leopard Racing 147. 5. Red Bull KTM Tech3, 143. 6. Valresa GASGAS Aspar 126. 7. MT Helmets-MSi 91. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 51. 10. CIP Green Power 47. 11. BOE Motorsports 46. 12. Rivacold Snipers Team 33. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.

Moto2-Ergebnis, Silverstone (6. August):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 35:37,758 min

2. Canet, Kalex, +2,546 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,883

4. Roberts, Kalex, +6,460

5. Gonzalez, Boscoscuro, + 7,162

6. Baltus, Kalex, +7,574

7. Lowes, Kalex, + 7,623

8. Ogura, Kalex, + 9,138

9. Chantra, Kalex, +12,280

10. Arbolino, Kalex, +13,094

11. Alcoba, Kalex, + 16,571

12. Vietti, Kalex, + 16,708

13. Salac, Kalex, +16,828

14. Arenas, Kalex, +18,835

15. Binder, Kalex, +29,061

16. Tulovic, Kalex, + 29,556

17. Bengsneyder, Kalex, +38,437

18. Escrig, Forward, +40,838

19. Ramirez, Forward, +42,853

20. Van den Goorbergh, Kalex, +45,139

21. Guevara, Kalex, +65,750

22. Nozane, Kalex, +70,688

WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Acosta 156. 2. Arbolino 154 Punkte. 3. Dixon 104. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 75. 7. Aldeguer 74. 8. Lowes 67. 9. Chantra 66. 10. Gonzalez 63. 11. Vietti 55. 12. Arenas 43. 13. Ogura 39. 14. Garcia 37. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 28. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 18. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 220. 2. Boscoscuro 124.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 221. 2. Red Bull KTM Ajo 199. 3. Beta Tool SpeedUp 166. 4. Pons Wegow Los40, 133. 5. Idemitsu Honda Team Asia 105. 6. Tensite GASGAS Aspar 104. 7. QJMOTOR Gresini Racing 103. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 9. Fantic Racing 55. 10. Italtrans Racing 35. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 19. Pertamina Mandalika SAG Team 18.