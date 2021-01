Alterslimit in der Moto3-WM: Kein Platz für Oldies

Wenn ein Fahrer bis 1. Januar der jeweiligen Saison 28 Jahre alt wurde, darf er die Moto3-WM nicht mehr bestreiten. Aber sogar Haudegen John McPhee darf noch zwei weitere Jahre mitfahren.

Als ich mich bei Sandro Cortese im Herbst 2017 nach der Trennung vom Dynavolt-Intact-Moto2-Team für SPEEDWEEK.com erkundigte, ob er sich notfalls eine Rückkehr in die Moto3-Weltmeisterschaft vorstellen könne, erwiderte der Moto3-Weltmeister von 2012 zuerst einmal: «Dafür bin ich zu alt.»

Ein Blick in die «FIM Grand Prix Regulations» offenbarte jedoch: Cortese hätte noch eine Saison in der kleinsten WM-Klasse anhängen können, in der er 2012 erster Moto3-Weltmeister der Geschichte wurde. Aber er entschied sich für die Supersport-WM – und wurde dort im Kallio-Team auf der Yamaha R6 auf Anhieb Weltmeister.

In den WM-Klassen Moto3 und Moto2 wurde das Mindestalter bei 16 Jahren festgesetzt, in der MotoGP bei 18 Jahren.

Als Limit für das Mindestalter gilt der Geburtstag des Fahrers.

Das heißt: Wenn ein Fahrer am 25. März 16 Jahre alt wird, kann er zum Beispiel in diesem Jahr in Doha das erste Training zum Katar-GP (26. bis 28. März) bestreiten.

In der Moto3-Klasse existiert seit Fabio Quartararo eine Ausnahme: Der Gewinner der FIM Junior Moto3 World Championship kann in der folgenden Saison die Moto3-WM bestreiten, auch wenn er das Alter von 16 Jahren noch nicht erreicht hat.

Das Maximalalter für die MotoGP-Klasse liegt übrigens bei 50 Jahren. In der Saison nach dem 50. Geburtstag darf kein Fahrer an der MotoGP-WM teilnehmen.

Dasselbe gilt für die Moto2-WM.

In der Moto3-WM werden die Fahrer schon früher ausgesiebt.

Im Art. 1.10.1.4 des FIM-Reglements wird festgelegt, dass ein Moto3-Fahrer im Jahr seiner Teilnahme an der Moto3-Weltmeisterschaft am 1. Januar maximal 28 Jahre alt sein darf.

Neueinsteiger in die WM dürfen sogar nur 25 Jahre alt sein, dasselbe gilt für Wildcard-Piloten.

Damit wäre also Sandro Cortese für die Moto3-WM 2018 zugelassen worden: Er feierte nämlich am 6. Januar 2018 seinen 28. Geburtstag.

Im FIM-Reglement ist übrigens auch genau festgelegt, welche Fahrer sich für die Rookie-of-the-Year-Wertung einschreiben dürfen. Um als Rookie klassifiziert zu werden, darf der Teilnehmer in dieser Klasse im vorangegangenen Jahr maximal in fünf GP-Events am Start gewesen sein.

Das bedeutet: Aprilia kann Lorenzo Savadori als Rookie anmelden, wenn er gegenüber Bradley Smith den Vorzug bekommt, denn er hat erst drei MotoGP-Events absolviert.

In der Moto3-Klasse sind zwar meist Teenager am Start, aber wir haben auch schon einige Oldies erlebt. Der älteste Fahrer auf der Pole-Position war Alexis Masbou 2015 in Katar mit 27 Jahren und 299 Tagen.

Mit 29 Jahren und 46 Tagen war der Baske Efren Vazquez beim Australien-GP 2015 der älteste Fahrer, der in der Moto3-WM-Klasse auf das Podium fuhr.

Als der älteste Moto3-Fahrer, der es in der Moto3-WM Punkteränge schaffte, steht Héctor Faubel zu Buche, dem dieses Kunststück beim Valencia-GP im Jahr 2012 mit 29 Jahren und 93 Tagen gelang. Aber seither wurden die Vorschriften geändert.

2021 wird wieder einmal der Schotte John McPhee aus dem Petronas-Sprinta-Honda-Team der Haudegen in der Moto3-WM sein, er feierte am 14. Juli seinen 27 Geburtstag. Rodrigo, Migno und Antonelli sind 1996 geboren, genauso wie Husqvarna-Werkspilot Romano Fenati, der am 15. Januar 25 Jahre alt wurde und damit neben McPhee der zweitälteste Moto3-Pilot ist.