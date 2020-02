MotoGP

MotoGP-Test Sepang: Beide Suzuki-Piloten in den Top-7

Die beiden Suzuki Ecstar-Piloten Alex Rins und Joan Mir konnten sich auch am zweiten Tag des offiziellen MotoGP-IRTA-Tests auf dem Sepang International Circuit mit den Plätzen 4 und 7 ausgezeichnet in Szene setzen.

Am Freitag absolvierten die beiden Suzuki Ecstar-Piloten Alex Rins und Joan Mir unterschiedliche Testprogramme. Während sich Rins auf die Aerodynamik und die Elektronik konzentrierte, feilte Mir vorrangig an seiner Sitzposition. Am Samstag gingen beide dann gemeinsame Wege. Mir landete auf dem vierten Platz und Rins beendete den zweiten Testtag auf dem siebten Rang der Zeitenliste.

«Ich bin wirklich glücklich über meine Rundenzeiten, denn wir haben eine Menge ausprobiert», beteuerte Joan Mir. «Ich glaube, der Sonntag wird ein ganz wichtiger Tag, aber wir wissen genau, was zu tun ist, denn wir sind bereits jetzt auf dem richtigen Weg. Wir habe die Suzuki GSX-RR Schritt für Schritt weiterentwickelt und nun fühle ich mich schon sehr wohl auf dem aktuellen Motorrad.»

«Was den Top-Speed betrifft kann ich keinen großen Unterschied zwischen dem alten und neuen Chassis feststellen, aber wir werden in Zukunft sicher noch ein paar Reserven ausmachen können», meinte der Moto3-Weltmeister des Jahres 2017. «Wir liegen hier mit unseren Rundenzeiten nur ganz knapp hinter den Top-Piloten. Genau das war mein Ziel, ich wollte hier so nah wie möglich zur Spitze aufschließen. Ich denke, wir haben uns eine gute Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Saison 2020 geschaffen.»

«Auch ich bin mit meinem Resultat vom Samstag sehr zufrieden», erklärte Alex Rins nach dem zweiten Testtag. «Wir haben zwei verschiedene Chassis getestet und konnten viele neue Daten sammeln. Wir müssen diese neu gewonnen Erkenntnisse am Sonntag umsetzten und so das Setup des Bikes weiter zu optimieren. Wir haben uns vor allem in puncto Konstanz über eine längere Distanz verbessert.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205