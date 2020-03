MotoGP

Offiziell: Thailand-GP findet neu am 4. Oktober statt

Der Motorrad-GP-Kalender muss auf den Kopf gestellt werden. Ob in Texas am 5. April gefahren werden kann, ist fraglich. Buri Ram wird am 4. Oktober nachgeholt.

Die Funktionäre von Dorna und FIM haben seit Sonntag fieberhaft an einer Reparatur des Motorrad-GP-Kalenders getüftelt. Denn vor vier Tagen ist zuerst das MotoGP-Rennen von Katar abgesagt worden, dort treten am Wochenende nur die Klassen Moto3 und Moto2 an. Danach wurde auch der Thailand-GP in Buri Ram auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt steht fest: Der Grand Prix auf dem Chang International Circuit wird von 2. bis 4. Oktober nachgeholt. Etliche Hotelbesitzer in Buri Ram haben die Buchungen aufgrund von Informationen durch die regionalen Behörden längst auf das Wochenende von 9. bis 11. Oktober verschoben. Ein Fehler!

Der Grand Prix auf dem MotorLand Aragón müsste dann vom 4. Oktober auf den 27. September verschoben werden.

Ein logistisches Problem stellt der Transport des Materials von Buri Ram zum Flughafen Bangkok dar. 2019 wurden nicht weniger als 55 Lkw gebraucht, um das gesamte Material auf dem Landweg nach Buriram zu kutschieren. Normal werden zwölf Lkw pro Charter benötigt, also total 48 bei vier Jumbos, aber die Kapazitäten der thailändischen Fahrzeuge sind etwas geringer.

Und da die Lkw-Fahrt zum Flughafen Bangkok zwischen fünf und sechs Stunden beansprucht, würde die Fracht von ca. 400 Tonnen mit den vier Boeing-747-Jumbos frühestens am Mittwoch in Motegi/Japan eintreffen. Außerdem wollte man den Teams nicht vier Grand Prix an vier Wochenenden in Serie zumuten. Anderseits muss jetzt die Fracht innerhalb von zwei bis drei Tagen von Aragón nach Buri Ram gebrahct werden.

Aber sicher ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus momentan gar nichts mehr. Selbst der Le-Mans-GP (15. bis 17. Mai) ist in Frage gestellt, wenn sich die Situation nicht bessert. Denn in Frankreich sind alle Veranstaltungen mit mehr als 5000 Besuchern verboten worden.

Inzwischen denken immer mehr italienische GP-Teams darüber nach, ihr Teampersonal bis auf Weiteres außerhalb von Italien zu stationieren. Denn in Italien ist die Anzahl der infizierten Personen auf mehr als 5100 gestiegen. Am 21.2. waren es noch 200. Und wenn Italiener nachwiesen können, dass sie zwei Wochen lang nicht in ihrer Heimat waren, dürfen sie überall einreisen.

Thailand meldet momentan nur noch 43 bestätigte Covid-19-Fälle, in Deutschland tragen mehr als 320 Menschen den Virus in sich, in Österreich 33 und in der Schweiz 106.

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

05. April: Austin/USA

19. Las Termas/RA

03. Mai Jerez/E

17. Mai. Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buri Ram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E

Der ursprüngliche Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q

22. März: Buri Ram/TH

05. April: Austin/USA

19. Las Termas/RA

03. Mai Jerez/E

17. Mai. Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

04. Oktober: Aragón/E

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E