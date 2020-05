Alex Rins und Joan Mir: Suzuki-Duo im Kreuzverhör

Die beiden Suzuki-Stars Alex Rins und Joan Mir berichten von ihrem Leben im Lockdown: Sie erzählen, wie sich der Alltag zuhause gestaltet und wie sie es vermeiden, in der Coronakrise den ganzen Tag zu naschen.

Die andauernde Corona-Zwangspause hat auch den Alltag der Suzuki-Stars auf den Kopf gestellt. Statt von einer Strecke zur nächsten zu reisen und den GP-Alltag zu bewältigen müssen auch Alex Rins und Joan Mir grösstenteils zuhause ausharren, bis die WM endlich wieder losgeht. In dieser Zwangspause haben die beiden Teamkollegen verschiedene Strategien gefunden, um mit den neuen Herausforderungen umzugehen.

So zwingt sich etwa Mir dazu, zu einer vernünftigen Zeit aus den Federn zu kommen. Der 22-Jährige aus Palma erklärt in einem Lockdown-Doppelinterview mit seinem Teamkollegen: «Ich stehe gegen neun Uhr auf, einzige Ausnahme ist der Sonntag, denn das ist der Ruhetag. Ich mache das, weil ich weiss, dass ich es sonst nach der Quarantäne nicht aus dem Bett schaffen würde.» Rins bleibt etwas länger liegen: «Etwa eine Stunde, denn ich stehe gegen zehn Uhr auf. Mir kam aber auch schon der Gedanke, dass ich Mühe haben werde, früh aufzustehen, wenn das Ganze vorbei ist.»

Bei der Frage, was beim Frühstück nicht fehlen darf, muss Mir nicht lange nachdenken: «Orangensaft», lautet seine Antwort, die er ergänzt: «Die Welt sieht schon viel besser aus nach dem ersten Glas Orangensaft.» Bei Rins ist hingegen ein gutes Stück Toastbrot mit spanischem Olivenöl unverzichtbar. «Das muss sein», verrät der 24-Jährige.

Beide Suzuki-Fahrer gestehen, dass sie innerhalb der eigenen vier Wände während der Zwangspause nicht zu viele Kilometer abspulen. «Ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube nicht, dass es viele Kilometer sind, denn am Vormittag trainiere ich etwas und den Nachmittag nutze ich dann, um mich zu entspannen und andere Dinge zu tun.» Ähnlich klingt die Antwort von Rins: «Ich schaue gerade auf meinem Telefon nach, das alle Daten sammelt, und wenn es stimmt, was ich hier sehe, dann sind das etwa 2800 Schritte pro tag. Da verbrennt man nicht gerade viele Kalorien.»

Apropos Kalorien – wie oft naschen die Beiden während des Lockdowns? «So selten wie möglich. Meine Freundin Alejandra hat eine sogenannte ‚verbotene Schublade‘, in der alle Süssigkeiten, Snacks und auch die Nutella drin ist, geschaffen. Dieser versuche ich nicht allzu nahe zu kommen», erzählt Mir, während Rins gesteht: «Ich bin 24 Stunden am Tag in der Küche, seit ich im Lockdown bin, denn das Warten macht hungrig und das Naschen ist auch ein Weg, um die Langeweile zu vertreiben.»

Da er sich offenbar nicht beherrschen kann, verfolgt der 14-fache GP-Sieger aus Barcelona eine andere Strategie als sein Stallgefährte: «Ich bin mit meiner Freundin Alexandra schon einen Schritt weiter als Joan, denn wir haben beschlossen, dass wir gar keine schlechten Sachen mehr kaufen dürfen. Das muss so sein, denn ich habe La Mona (katalanischer Cake, Anm.) an nur einem Tag aufgegessen!» Abtrainieren konnte sich Rins die dabei gewonnen Kalorien bei seiner ersten Supermoto-Fahrt auf dem Andorra-Rundkurs, auf dem er am vergangenen Mittwoch wieder Gas geben durfte.