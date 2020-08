Stefan Bradl (Honda): «Will den Rückstand reduzieren»

Auch Stefan Bradl bemängelte am Freitag den armseligen Zustand der Piste in Brünn. «Sie ist seit dem letzten Jahr eine Sekunde langsamer geworden», stellte er fest.

Auch wenn es manche Couch-Experten nicht wahrhaben wollen, aber man muss einem Motorrad-Rennfahrer schon ein, zwei oder drei Tage zugestehen, sich wieder an sein 285-PS-Gerät zu gewöhnen, wenn er sechs Monate nicht auf einer GP-Maschine gesessen ist, wie es bei Honda-Testfahrer Stefan Bradl vor seinem Comeback in Brünn auf der Honda RC213V der Fall war.

Immerhin legte Bradl einen Top-Speed von 311,2 km/h vor. Cal Crutchlow schaffte mit der LCR-Honda 312,1 km/h. Und Bradls Rundenzeit entsprach einem flotten Schnitt von 167 km/h. Der Rückstand von 1,9 Sekunden erschien akzeptabel. Denn Bradl hatte sich vorgenommen: «Ich will hier in Brünn keinen Unfug treiben und dann in Spielberg auf einem höheren Level einsteigen.»

Honda hat in der Abwesenheit von Weltmeister Marc Márquez mit Bradl wegen dessen fehlender Fahrpraxis ein vorrangiges Ziel. «Die Priorität von HRC liegt beim Testen. Wenn ich am Sonntag trotzdem in die Punkte fahren kann, umso besser. HRC und ich als Testfahrer können uns für dieses erste Wochenende keine hohen Ziele setzen, was die Ergebnisse betrifft. Denn die anderen MotoGP-Fahrer haben seit dem Sepang-Test im Februar ungefähr zehn Tage mehr auf ihren Bikes verbracht als ich. Was Rennkilometer und Runden betrifft, bin ich klar im Hintertreffen. Trotzdem ist es mein Ziel, den Rückstand von Session zu Session zu reduzieren», nahm sich Bradl vor.

«Wir werden sehen, wie es am Samstag im Qualifying und am Sonntag im Rennen läuft. Das Ziel zu beenden, ist meine Priorität; dann wird sich zeigen, wie weit wir nach vorne kommen. Aber ich habe keine übertriebenen Erwartungen. Ich will einfach das Beste aus der Situation machen», stellte der 30-jährige Bayer fest, der 2011 die Moto2-WM gewonnen hat. «Ich will hier einfach keinen blödsinnigen und verrückte Sachen machen.»

Wie kam Stefan mit dem niedrigen Griplevel und den vielen Bodenwellen zurecht? «Ja, das ist auch ein Punkt. Der Zustand der Piste ist eine wahre Herausforderung. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Strecke stark verschlechtert, ich würde behaupten, sie ist eine Sekunde langsamer geworden. Die Bodenwellen sind mehr und größer geworden, und der Grip hat sich weiter verschlechtert. Am Freitag hatte ich mit dem Hinterreifen viele Mühe; das ist bisher mein größtes Problem. Ich leide am meisten bei der Suche nach Grip beim Beschleunigen, das war im FP1 nicht anders als im FP2. Wir haben zwar in der Mittagspause etwas am Bike verändert, aber die Resultate dieser Modifikation sind nicht so positiv ausgefallen, wie wir erwartet haben. Deshalb haben wir uns am Freitagabend zusammengesetzt und einen neuen Plan für den Samstag gemacht. Wir müssen uns verbessern. Aber der mangelnde Grip ist genau der Punkt, an dem Honda und ich hier in Brünn am meisten leiden.»

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118

15. Dovizioso, Ducati, + 1,130

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Crutchlow, Honda, + 1,251

18. Rabat, Ducati, + 1,275

19. Bagnaia, Ducati, + 1,337

20. Smith, Aprilia, + 1,659

21. Lecuona, KTM, + 1,876

22. Bradl, Honda, + 1,922

Ergebnis FP1 MotoGP, Brünn, 7. August

1. Nakagami, Honda, 1:57,353

2. Mir, Suzuki, + 0,011 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,039

4. Zarco, Ducati, + 0,107

5. Viñales, Yamaha, + 0,212

6. Dovizioso, Ducati, + 0,279

7. Petrucci, Ducati, + 0,285

8. Rossi, Yamaha, + 0,293

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,365

10. Crutchlow, Honda, + 0,400

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

12. Rins, Suzuki, + 0,470

13. Quartararo, Yamaha, + 0,478

14. Miller, Ducati, + 0,483

15. Bagnaia, Ducati, + 0,486

16. Binder, KTM, + 0,514

17. Oliveira, KTM, + 0,808

18. Alex Márquez, Honda, + 1,226

19. Rabat, Ducati, + 1,375

20. Smith, Aprilia, + 1,464

21. Lecuona, KTM, + 1,783

22. Bradl, Honda, + 1,840

Ergebnis FP2 MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118

15. Dovizioso, Ducati, + 1,133

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Rabat, Ducati, + 1,275

18. Crutchlow, Honda, + 1,363

19. Smith, Aprilia, + 1,659

20. Lecuona, KTM, + 1,876

21. Bradl, Honda, + 1,922