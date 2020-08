Pol Espargaró (8.): «Kein Grip und holprig, knifflig»

Pol Espargaró: In der Früh auf Platz 3, in der Gesamtwertung auf Rang 8

Red Bull-KTM-Pilot Pol Espargaró kämpfte in Brünn mit den Tücken des 12 Jahre alten Asphaltbelags. «Aber wir sind auf ein weiteres starkes Wochenende vorbereitet.»

Pol Espargaró hielt am Freitagvormittag in Brünn bis kurz vor Schluss die Bestzeit, dann fiel er an die dritte Position zurück. Nach der Kombination von FP1 und FP2 rutschte der Red Bull-KTM-Factory-Pilot auf der 5,403 km langen und mit 13 Kurven gespickten Berg- und Tal-Bahn namens Automotodrom Brno an die achte Stelle zurück. Sein Bruder Aleix auf der Aprilia fuhr 0,018 sec schneller!

«Es ist gut gelaufen, besonders in der Früh, da sind wir auf Anhieb vorne mitgefahren. dabei ist Brünn nicht eine meiner besten Strecken, ich hatte hier in der Vergangenheit mehrmals Mühe», schilderte der 29-jährige Spanier, der 2021 und 2022 bei Repsol-Honda fahren wird. «Im FP2 haben wir die Richtung vom FP1 fortgesetzt, aber ich war dann nicht wirklich happy, denn wir mussten alle Reifenmischungen durchprobieren. Denn wir haben nicht viele Informationen über sie, und einige davon haben nicht gut funktioniert, denn der Belag ist alt, holprig und rutschig. Wir haben also am Nachmittag alle Compounds durchprobiert, und leider hatten wir am Ende ein Elektronik-Problem, es gab Warnlichter im Dashboard. Es war jedenfalls dann nicht so einfach, eine einzelne schnelle Runde zu erzielen. Trotzdem haben wir den Sprung in die Top-Ten geschafft. Wir haben zwei anständige Sessions absolviert, das Motorrad fühlt sich gut an. Miguel hat mit der KTM auf Platz 3 eine starke Rundenzeit hingelegt; as bedeutet, wir können auch vorne mitmischen. Wir sind auf ein weiteres starkes Wochenende vorbereitet.»

Die Brünn-Piste ist seit 2008 nicht mehr neu asphaltiert worden, die Fahrer fordern für 2021 dringend eine neue Asphaltschicht. Pol Espargaró: «das Fahren ist hier sehr mühsam. Wir müssen uns ja auch vor Augen halten, dass es sich hier um eine superschnelle Rennstrecke handelt. Wir haben einen gerungen Griplevel, und wenn die Reifen rutschen, geschieht das fast überall bei sehr hohem Tempo. Wenn wir Strecken haben, die holprig sind, aber immerhin einen guten Grip vermitteln, ist das erträglich. Aber kein Grip und dazu die vielen Bodenwellen, so wird die Situation ‚crazy‘, sobald die Reifen abgenützt sind. Es ist knifflig. Aber wir bemühen uns, die Probleme zu lösen und eine konstante Pace zu fahren. Denn diese Piste zerstört alle Reifen. Die Arbeit an der Rennpace steht deshalb hier im Vordergrund.»

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118

15. Dovizioso, Ducati, + 1,130

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Rabat, Ducati, + 1,275

18. Crutchlow, Honda, + 1,363

19. Bagnaia, Ducati, + 1,337

20. Smith, Aprilia, + 1,659

21. Lecuona, KTM, + 1,876

22. Bradl, Honda, + 1,922

Ergebnis FP1 MotoGP, Brünn, 7. August

1. Nakagami, Honda, 1:57,353

2. Mir, Suzuki, + 0,011 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,039

4. Zarco, Ducati, + 0,107

5. Viñales, Yamaha, + 0,212

6. Dovizioso, Ducati, + 0,279

7. Petrucci, Ducati, + 0,285

8. Rossi, Yamaha, + 0,293

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,365

10. Crutchlow, Honda, + 0,400

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

12. Rins, Suzuki, + 0,470

13. Quartararo, Yamaha, + 0,478

14. Miller, Ducati, + 0,483

15. Bagnaia, Ducati, + 0,486

16. Binder, KTM, + 0,514

17. Oliveira, KTM, + 0,808

18. Alex Márquez, Honda, + 1,226

19. Rabat, Ducati, + 1,375

20. Smith, Aprilia, + 1,464

21. Lecuona, KTM, + 1,783

22. Bradl, Honda, + 1,840

Ergebnis FP2 MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118

15. Dovizioso, Ducati, + 1,133

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Rabat, Ducati, + 1,275

18. Crutchlow, Honda, + 1,363

19. Smith, Aprilia, + 1,659

20. Lecuona, KTM, + 1,876

21. Bradl, Honda, + 1,922