Alex Rins (Suzuki/2.): «Wir hatten alle Glück»

Alex Rins scheint die Qualifikationsschwäche der Suzuki überwunden zu haben. Der Spanier startet beim Europa-GP vom zweiten Platz. Mit 32 Punkten Rückstand gehört auch der Suzuki-Pilot noch zu den Titelanwärtern.

Alex Rins galt bisher nicht zu den stärksten Fahrern in den Qualifikationssessions 2020. Nur beim Teruel-GP glänzte der Suzuki-Pilot mit P3 am Samstag. Nur einen Grand Prix später bestätigte der Spanier beim Heimrennen in Valencia seine Ambitionen. Er startet am Sonntag vom zweiten Platz. «Ich bin wirklich glücklich. Wir haben am Samstag meistens Probleme und leiden, aber hier hat es noch einmal gut geklappt, obwohl die Strecke ziemlich rutschig war», sagt der 24-Jährige.

Trotz der widrigen Bedingungen zeigte Rins eine starke Leistung. Ihm fehlten letztlich nur 0,041 sec auf Pole-Setter Pol Espargaró (KTM). Damit hat er nicht gerechnet, denn vor der Zeitenjagd hatte er noch Probleme. «Wir haben kleinere Dinge verändert, um den Grip mit dem Hinterreifen zu verbessern. Es gab eine Linie, die trocken war. Wir hatten alle Glück. Es hätte auch sein können, dass wir auf die Strecke gehen und einen Unfall haben. Aber es hat für mich geklappt und ich bin glücklich hier zu sein.»

Nun stehen noch drei Rennen aus. Mit Rins und Espargaró starten zwei Außenseiter von ganz vorne. Für das Duo gilt: Alles oder nichts. Rins hat aktuell 32 Punkte Rückstand.

Seine Herangehensweise für Sonntag lautet: «Wir müssen schauen, wie das Warm-up läuft. Wir wissen noch nicht, welche Reifen wir nehmen werden. Wir haben hier kaum unter trockenen Bedingungen getestet. Eigentlich war das letzte Mal im Vorjahr. Das Rennen ist lange und wir müssen abwarten, zu was wir in der Lage sind.»

Dennoch: Für Rins ist es die beste Startplatzierung in der verkürzten Saison 2020. Nach zwei Podestplätzen nacheinander gehört der Spanier auch beim Europa-GP zu den heißesten Anwärtern auf den Sieg auf dem Circuit Ricardo Tormo - dank der verbesserten Leistung an den Samstagen.

Ergebnisse MotoGP Qualifying 2 Valencia (7.11.):

1. Pol Espargaró, KTM, 1:40,434 min

2. Rins, Suzuki, +0,041 sec

3. Nakagami, Honda, +0,096

4. Zarco, Ducati, +0,143

5. Mir, Suzuki, +0,270

6. Miller, Ducati, +0,459

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,563

8. Oliveira, KTM, +0,894

9. Morbidelli, Yamaha, +1,123

10. Binder, KTM, +1,347

11. Quartararo, Yamaha, +1,509

12. Dovizioso, Ducati, +1,815



Die restlichen Startplätze nach Qualifying 1:

13. Bradl, Honda, 1:41,010

14. Alex Márquez, Honda, 1:41,276

15. Viñales, Yamaha, 1:41,310

16. Crutchlow, Honda, 1:42,311

17. Bagnaia, Ducati, 1:41,395

18. Rossi, Yamaha, 1:42,039

19. Petrucci, Ducati, 1:42,244

20. Savadori, Aprilia, 1:42,532

21. Rabat, Ducati, 1:43,030