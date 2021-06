Jorge Lorenzo: «Das machte Marc Márquez anders»

Seit der frühere GP-Pilot und fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo in Rente ist, kommentiert er fleissig das Geschehen in der MotoGP. Der Spanier scheut sich auch nicht, über seine grössten Gegner zu sprechen.

18 Jahre lang gab Jorge Lorenzo in der Motorrad-WM Gas, zwölf davon in der Königsklasse, in der er drei seiner fünf WM-Titel einfuhr. Der Rennfahrer aus Mallorca traf aber schon vor seinem MotoGP-Debüt auf einen seiner härtesten Gegner, wie er kürzlich in einer Fan-Fragerunde auf «Tik Tok» betonte.

Der 34-jährige Spanier erklärte: «Wenn es um die grössten Gegner geht, dann hängt das stark von der jeweiligen Phase meiner Karriere ab. In der 250er-Klasse hatte ich grosse Mühe, Dani Pedrosa zu schlagen, denn er war sehr schnell.» In den ersten MotoGP-Jahren bereitete Valentino Rossi dem 68-fachen GP-Sieger die tiefsten Sorgenfalten.

«Von 2008 bis 2010 und auch 2015 war er in Bestform», sagte Lorenzo über den neunfachen Weltmeister. Und er betonte: «Natürlich gehört auch Marc Márquez seit seinem Aufstieg in die MotoGP dazu, bis zu meinem Abgang war er unglaublich stark.» Deshalb ist sich der GP-Veteran auch sicher, dass der Repsol-Honda-Star trotz seiner bescheidenen Rückkehr nach der langen Verletzungspause wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden wird.

«Ich denke, Marc Márquez ist der beste Fahrer in der Startaufstellung, er ist in vielerlei Hinsicht ein wildes Tier. Er hat jetzt mit Fabio Quartararo eine harte Nuss zu knacken, aber wenn er sich von seiner Verletzung erholt hat, wird er sicher wieder zeigen, was er drauf hat», ist Lorenzo überzeugt. «Der Unterschied zwischen Marc und den anderen Fahrern ist, dass Marc niemals aufgibt, egal, wie die Umstände auch sind. Das machte er anders und deshalb war er wahrscheinlich auch der schwierigste aller Gegner.»

