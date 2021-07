Alex Márquez: «Das ist der Tag, an dem ich aufhöre»

LCR-Honda-Pilot Alex Márquez hat keine Probleme, auch in schwierigeren Zeiten die Motivation zu verlieren. Der aktuelle WM-Fünfzehnte gesteht aber auch: «Es ist nicht immer schön, ein Profi-Rennfahrer zu sein.»

Für Alex Márquez gestaltet sich die Saison 2021 bisher nicht einfach. Nach einem Doppel-Nuller in den ersten beiden WM-Läufen in Katar musste er sich mit zwei Top-10-Platzierungen (Achter in Portimão und Sechster in Le Mans) sowie drei weiteren Punkte-Fahrten begnügen. Insgesamt vier Mal gab es in den ersten neun Saisonrennen keine frischen WM-Zähler.

Kein Wunder, gesteht der 25-Jährige im «Last On The Brakes»-Podcast auf «MotoGP.com»: «Es ist nicht immer schön, ein Profi-Rennfahrer zu sein. Es gibt Tage, an denen du am liebsten eine Pause einlegen würdest.»

Gleichzeitig betont der Moto2-Weltmeister von 2019: «Aber wenn ich zuhause bleibe, dann muss ich mich nach einer oder eineinhalb Stunden wieder bewegen. Ich gehe dann los und drehe eine Runde auf dem Fahrrad, ganz locker, aber ich muss das machen. Und wenn Marc dabei ist – wir sind ja immer zusammen – dann treiben wir uns gegenseitig an.»

Der aktuelle WM-Fünfzehnte beteuert: «Ich verliere nie meine Motivation. Es stimmt schon, es ist sehr einfach, sich zu motivieren, wenn die Ergebnisse stimmen. Aber auch wenn es schlechte Resultate sind, die ich einfahre, verliere ich nie die Motivation, an mir zu arbeiten und auf dem Bike stärker zu werden, mein Fitness-Training zu absolvieren oder mich aufs Fahrrad zu schwingen.»

«Der Tag, an dem ich diese Motivation verliere, ist der Tag, an dem ich aufhöre», stellt der jüngere der beiden Márquez-Brüder klar, und ergänzt, dass er derzeit mit seinem anstrengenden Lebensstil aber durchaus zufrieden sei. «Ich mag das wirklich sehr», erklärt er.

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.