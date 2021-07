Fabio Quartararo (Yamaha): «Das ist der beste Weg»

MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo sprach nach dem Rennen in Assen über seine Rivalen im WM-Kampf. Der 22-Jährige aus Nizza verriet dabei, wie er den zweiten Teil der Saison angehen will.

Mit seinem vierten Saisonsieg hat sich Fabio Quartararo ein bequemes Punkte-Polster von 34 WM-Zählern geschaffen. Damit kann er die fünf rennfreien Wochenenden entspannt geniessen. Der Yamaha-Werkspilot kündigte bereits an, dass er den Schwung der ersten Saisonhälfte mitnehmen will.

Und der 22-jährige Franzose will auch nach der Sommerpause nichts an seiner Vorgehensweise ändern: «Das Wichtigste ist derzeit, dass ich mich auf mich selbst fokussieren will. Das habe ich schon seit dem Saisonauftakt in Katar gemacht. Ich versuche, in jedem Rennen das Beste aus mir herauszuholen. Auch wenn dann ein, zwei oder drei Gegner vor mir ins Ziel kommen, weiss ich, dass ich das Maximum gegeben habe.»

Einen Hauptgegner wollte Quartararo nicht benennen. «Diese Frage stellen mir viele Leute, aber die WM ist noch offen. In meinen Augen ist jeder schnell und ich will keinen Fehler machen, es gibt sehr viele Fahrer, da kristallisierst sich kein klarer Hauptgegner heraus», lautete die ausweichende Antwort auf die entsprechende Frage.

«Ich nehme Rennen für Rennen, ich denke, das ist der beste Weg. Und natürlich habe ich einen guten Vorsprung in der WM-Tabelle, dennoch müssen wir zumindest den Start der zweiten Saisonhälfte wie das erste Rennen in Katar angehen», fügt der achtfache GP-Sieger an.

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.