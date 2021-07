Alex Márquez: «Das war ein sehr wichtiger Mensch»

LCR-Honda-Star Alex Márquez durfte sich auf seinem Karriere-Weg über viele wichtige Unterstützer freuen. Einer sticht dennoch heraus, wie der 25-jährige Spanier betont.

Die meisten Rennfahrer-Talente müssen nicht nur ihre Liebsten von ihrem Talent überzeugen, sondern auch weitere Geldgeber, die sie auf ihrem Weg in den internationalen Motorsport unterstützen. Auch Alex Márquez ist da keine Ausnahme, wie er in der jüngsten Ausgabe des «Last On The Brakes»-Podcasts von «MotoGP.com» erzählt.

«Normalerweise spreche ich oft über meinen Manager Emilio Alzamora, er half mir sehr in meiner bisherigen Rennfahrer-Karriere», erklärt der jüngere Bruder des achtfachen Weltmeisters Marc Márquez. «Aber ein Mensch, der für mich und meine Karriere wirklich wichtig war, ist Joan Moreta. Er ist leider verstorben, damals er war der Präsident des Verbandes und auch im RACC.»

Der jüngere der beiden Márquez-Brüder erzählt, dass er zunächst im Kart Gas gab, was für eine normale Familie noch bezahlbar war. Aber als es darum ging, auf die grossen Strecken zu gehen, wurde es schon schwierig mit der Finanzierung. «An diesem Punkt sagten wir uns_ 'Okay, wir hören auf'. Mein Vater kaufte mir ein Supermoto-Bike, das billiger ist, und wir dachten, wir werden einfach in einer Supermoto-Meisterschaft mitkämpfen und das war’s dann», erinnert er sich.

«Doch dann kam Moreta mit dem RACC und ermöglichte mir den Sprung auf die grossen Strecken. Das war ein entscheidender Faktor in meiner Karriere», ist sich der aktuelle WM-Fünfzehnte sicher. Und er betont: «Wenn du aus einer normalen Familie kommst, ist es wichtig, dass dir gewisse Leute das Vertrauen und die Zeit geben, damit du dein Potenzial unter Beweis stellen kannst. Denn wenn du nicht einmal die Chance bekommst, wird es schwierig. Aber wir haben das Glück, dass wir in Spanien viele leidenschaftliche Motorrad-Fans haben, die das nötige Vertrauen mitbringen.»

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.