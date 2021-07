Auf dem Jakobsweg: Marc Márquez' Honda machte Urlaub

Nicht nur die MotoGP-Stars nutzen die wohlverdiente Sommerpause, um einen kurzen Urlaub einzulegen. Auch die Honda RC213V von Marc Márquez unternahm einen ganz besonderen Trip durch Spanien.

Sachsenring-Sieger Marc Márquez gestand vor dem Start der MotoGP-Sommerpause: «Zunächst einmal muss ich mich ausruhen, mindestens eineinhalb oder zwei Wochen. Ich spüre, dass ich das auf körperliche Seite brauche, aber vor allem auch auf mentaler Ebene. Ich muss eine Pause einlegen.»

Zwei Jahre lang war der achtfache Champion nicht mehr im Urlaub, weil er Ende November 2019 die zweite Schulter-OP innerhalb eines Jahres und nach seinem Jerez-Sturz im Juli 2020 insgesamt drei Oberarm-Operationen über sich ergehen lassen musste. «Ich werde jetzt Zeit mit meinen Freunden verbringen und das tun, wozu ich Lust habe», kündigte er an.

Sein Motorrad hatte andere Pläne, denn Repsol Honda liess die RC213V des früheren Dauersiegers eine ganz besondere Reise unternehmen. Sieben Tage lang besuchte die Maschine einige der symbolträchtigsten Orte entlang des berühmten aller Jakobswege.

Das Castillo de los Templarios, O Cebreiro, Portomarín und Plaza Obradoiro in Santiago de Compostela waren einige der Stationen, die das Bike von Marc Márquez ansteuerte. Am gestrigen Mittwoch traf die Honda auf der Plaza Obradoiro in Santiago ein, um die berühmte «Concha del Peregrino» entgegenzunehmen.

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.