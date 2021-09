Pol Espargaró: «Diesen Weg müssen wir fortsetzen»

Pol Espargaró hat die Saison 2021 abgehakt. Für ihn geht es nun darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Im MotorLand Aragón testete auch er für Honda das neue Chassis. Der Wow-Effekt fehlt, aber er ist zufrieden.

Bei Honda richtet sich der Fokus fortan verstärkt auf die Entwicklung für die Saison 2022. Auch Pol Espargaró war am Freitag im MotorLand Aragón mit einem neuen Chassis unterwegs. «Wir sind in keiner Position in der WM-Wertung, bei der wir uns noch viele Hoffnungen machen müssen. Ich finde es richtig, dass wir uns Gedanken über die Zukunft machen», sagte der Spanier nach Rang 11 in der kombinierten Zeitenliste am Freitag.

Und wie fühlte sich das neue Chassis an? «Es war anders, aber ich habe mich wohlgefühlt», sagte Pol Espargaró. «Honda möchte dieses Chassis 2022 nutzen, aber am Freitag habe ich noch nicht die ganz große Veränderung gespürt. Den Wow-Effekt hat es aber nicht. Es geht viel mehr darum, dass wir unsere Grip-Probleme und die Rutschphase beim Abbremsen in den Griff kriegen. Über allem steht der Grip, damit wir wieder eine sanfte Honda sehen, wie wir das aus den Vorjahren kennen.»

Das Fazit zum Freitag lautete für Espargaró so: «Alle liegen sehr dicht beieinander. Von den ersten fünf Fahrern bis zu mir auf Platz 11 sind es nur 0,1 Sekunden, also liegt eigentlich nichts zwischen uns. Macht man einen kleinen Fehler, fällt man von P4 auf P11 zurück. Deshalb sind unsere Runden im FP3 am Samstag sehr wichtig. Wir müssen eine fehlerfreie Runde hinbekommen, denn wenn man im Vergleich zu einem anderen Fahrer nur kurzzeitig vom Gas geht, kann man in Q1 statt in Q2 landen. Aber es war ein guter Tag, wir haben uns auf das Rennen konzentriert und uns auch auf das Qualifying vorbereitet. Ich bin zufrieden damit, wie es bisher gelaufen ist, denn wir hatten einen produktiven Tag.»

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Pol Espargaró auch am Samstag und Sonntag wohl auf das neue Chassis zurückgreifen wird, damit Honda noch mehr Daten gewinnen kann. «Wir sind bislang alle nicht herausragend in dieser Saison gewesen, deswegen müssen wir diesen Weg fortsetzen, den wir mit dem neuen Chassis eingeschlagen haben», sagte der jüngere der beiden Espargaró-Brüder.

MotoGP, Aragón, kombinierte Zeiten nach FP2 (10. September):

1. Miller, Ducati, 1:47,613 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,273 sec

3. Crutchlow, Yamaha, + 0,284

4. Zarco, Ducati, + 0,375

5. Martin, Ducati, + 0,410

6. Bagnaia, Ducati, + 0,419

7. Quartararo, Yamaha, + 0,421

8. Marc Márquez, Honda, + 0,435

9. Nakagami, Honda, + 0,444

10. Bastianini, Ducati, + 0,473

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,553

12. Rins, Suzuki, + 0,654

13. Binder, KTM, + 0,665

14. Alex Márquez, Honda, + 0,701

15. Petrucci, KTM, + 0,738

16. Marini, Ducati, + 0,843

17. Lecuona, KTM, + 0,913

18. Oliveira, KTM, + 1,010

19. Rossi, Yamaha, + 1,036

20. Viñales, Aprilia, + 1,142

21. Mir, Suzuki, + 1,273

22. Dixon, Yamaha, + 2,374