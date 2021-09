Marc Márquez: «Will nicht der beste Honda-Pilot sein»

Repsol-Honda-Star Marc Márquez hat eine lange und schwierige Verletzungspause hinter sich. Der achtfache Champion weiss, wie schwierig es ist, motiviert zu bleiben, wenn es nicht richtig läuft. Und er erzählt, was ihn an

«Wenn du gewinnst, ist es so einfach, die Motivation zu halten und die anderen Leute und alle Kommentare auszublenden», weiss Marc Márquez, der in seiner beachtlichen WM-Karriere bereits acht WM-Titel und 83 GP-Siege einfahren konnte. Der Repsol-Honda-Star kennt aber auch die Kehrseite: In den vergangenen Monaten musste er mehrere Eingriffe am rechten Arm und eine lange Verletzungspause durchstehen, bis er sich in Portugal mit dem siebten Platz zurückmelden konnte.

«Wenn es nicht nach Plan läuft, lässt du alles mehr an dich heran. Dann musst du schlau sein und entscheiden, was du willst», erklärt der schnelle Spanier im Video-Interview auf «MotoGP.com». «Mental bin ich nun besser geschützt, ich habe gelernt, mit schwierigen Situationen anders umzugehen», verrät der aktuelle WM-Neunte.

«Ich habe gelernt, dass ich auf meinen Körper gut Acht geben muss. Wenn du das schaffst, dann kannst du auch viele Rennen fahren. Wenn dich aber körperliche Probleme quälen, dann wirkt sich das auch auf die mentale Seite aus. Es ist schwierig, denn selbst wenn du alltägliche Fahrten erledigst, denkst du immer an deinen Arm, weil ein gewisser Schmerz da ist», beschreibt der ältere der beiden Márquez-Brüder.

«Ich kann auch nicht mehr so fahren, wie ich es gerne will, wenn ich etwas versuche, das früher ging, endet es nun mit einem Sturz. Es ist schwer zu verstehen, wie man gewisse Fehler vermeiden kann. Und manchmal ist die eigene Absicht das Eine, was aber tatsächlich passiert, etwas ganz Anderes. Ich habe etwa beim Sturz in Silverstone gelernt, dass ich bei den Zweikämpfen etwas mehr Spielraum lassen muss. Ich bin noch nicht bereit für die ganz engen Duelle», offenbart der Repsol-Honda-Star, dessen Ehrgeiz durch die lange Verletzungspause nicht gelitten hat.

«Wir müssen uns verbessern, etwa eine Zehntel pro Runde», fordert Marc Márquez, und erklärt: «wir müssen in der Lage sein, auf jeder Strecke schnell zu sein. Wir Honda-Fahrer müssen auf jeder Piste um die Top-Positionen kämpfen. Aber wir sind weit weg. Ich will nicht der beste Honda-Pilot sein, sondern der Beste der Welt. Wir Fahrer müssen also alle zusammen mit den Ingenieuren arbeiten, um unser Bike und unser Können zu verbessern.»

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 22.9.

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,123

4. Nakagami, Honda, + 0,151

5. Miller, Ducati, + 0,214

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,342

7. Quartararo, Yamaha, + 0,375

8. Viñales, Aprilia, + 0,418

9. Oliveira, KTM, + 0,552

10. Marc Márquez, Honda, + 0,567

11. Marini, Ducati, + 0,572

12. Binder, KTM, + 0,591

13. Alex Márquez, Honda, + 0,675

14. Pirro, Ducati, + 0,747

15. Rins, Suzuki, + 0,768

16. Martin, Ducati, + 0,828

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,051

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,246

19. Rossi, Yamaha, + 1,258

20. Pedrosa, KTM, + 1,375

21. Bastianini, Ducati, + 1,391

22. Raul Fernandez, KTM, + 2,404

23. Savadori, Aprilia, + 2,459

24. Guintoli, Suzuki, + 2,557

25. Gardner, KTM, + 3,057

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 21.9.

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Bradl, Honda, + 2,756

25. Savadori, Aprilia, + 2,973