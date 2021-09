Franco Morbidelli (Yamaha): «Wir machen Fortschritte»

Yamaha-Star Franco Morbidelli bestritt in Misano nicht nur das GP-Wochenende, sondern auch die beiden darauffolgenden Testtage. Nun freut er sich, auf dem «Circuit of the Americas» auszurücken.

Zwölf Wochen dauerte die Verletzungspause von Franco Morbidelli, die beim Heimrennen in Misano endete. Der Yamaha-Werkspilot, der am 25. Juni am Meniskus und Kreuzband des linken Knies operiert worden war, bestritt nach dem Rennen, das er als Achtzehnter beendet hatte, auch die Testfahrten, bei denen er gleich mehrere Stürze einstecken musste.

Die folgenden Tage nutzte der elffache GP-Sieger zur Erholung, sodass er nun frisch gestärkt in Texas ausrücken kann. Auf das Rennwochenende in Austin freut sich der 26-Jährige aus Rom., denn auf dem «Circuit of the Americas» konnte er 2017 das Moto2-Rennen für sich entscheiden. 2019 beendete er das MotoGP-Rennen auf der US-Bahn auf Platz 5.

Mit Blick auf die anstehende Herausforderung erklärt Morbidelli: «Ich fahre gern in Austin, denn es ist eine harte und schwierige Strecke, die ich wirklich mag. Als ich 2019 zuletzt dort unterwegs war, konnte ich ein gutes MotoGP-Ergebnis erzielen und deshalb hoffe ich, dass ich dort mein Feeling mit dem Bike und auch meine Gesamtleistung verbessern kann.»

Und der aktuelle WM-Siebzehnte macht sich Mut: «Wir haben während des Misano-Tests einen wirklich guten Fortschritt erzielt. Mein Gefühl in der letzten Runde am zweiten Tag war deutlich besser als am Anfang des ersten Tages. Und das ist schon sehr positiv. Wir kommen vorwärts und versuchen, uns so schnell wie möglich zu verbessern.»

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 22.9.

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,123

4. Nakagami, Honda, + 0,151

5. Miller, Ducati, + 0,214

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,342

7. Quartararo, Yamaha, + 0,375

8. Viñales, Aprilia, + 0,418

9. Oliveira, KTM, + 0,552

10. Marc Márquez, Honda, + 0,567

11. Marini, Ducati, + 0,572

12. Binder, KTM, + 0,591

13. Alex Márquez, Honda, + 0,675

14. Pirro, Ducati, + 0,747

15. Rins, Suzuki, + 0,768

16. Martin, Ducati, + 0,828

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,051

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,246

19. Rossi, Yamaha, + 1,258

20. Pedrosa, KTM, + 1,375

21. Bastianini, Ducati, + 1,391

22. Raul Fernandez, KTM, + 2,404

23. Savadori, Aprilia, + 2,459

24. Guintoli, Suzuki, + 2,557

25. Gardner, KTM, + 3,057

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 21.9.

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Bradl, Honda, + 2,756

25. Savadori, Aprilia, + 2,973