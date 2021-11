Johann Zarco (6./Ducati): «Ich bin sehr beeindruckt»

Der WM-Vierte Johann Zarco beendete den ersten Tag in Portimão mit einem starken Run. Im zweiten freien Training der MotoGP-Klasse landete er in den Top-6 und für das restliche Wochenende ist der Franzose bereit.

Position 6 und 0,499 Sekunden Rückstand auf Weltmeister Fabio Quartararo, der am Freitag in Portimão mit seiner Yamaha an der Spitze landete – Johann Zarco kann mit seiner Performance auf dem 4,592 km langen Kurs zufrieden sein. Der Franzose in Diensten vom Pramac-Team landete zuvor im FP1 der MotoGP-Klasse nur auf Rang 13, doch am Nachmittag wusste der zweifache Moto2-Weltmeister die weichen Reifen zu nutzen.

«Es war ein starker Tag für mich, denn ich konnte mich gleich am Anfang gut auf die Strecke einstimmen. Es hat Spaß gemacht auf der Strecke und ich konnte es genießen, deutlich mehr als zuletzt», stellte er klar. «Ich bin sehr beeindruckt von einigen Fahrern, denn viele haben sich stark verbessert. Fabio und Pecco bestimmen in den letzten Monaten das Tempo und auch hier in Portimão sind sie bärenstark.»

Zarco weiter: «Für mich ist es eine große Herausforderung, die Dinge zu verstehen, um schneller zu werden. Am Nachmittag haben wir, aber natürlich auch die anderen, mit dem weichen Hinterreifen einen Schritt nach vorne gemacht, allerdings benötigte ich ein paar Runden mit den neuen Reifen, um das Vertrauen zu finden. Wir haben also noch Arbeit zu erledigen.»

Die Saison besteht aus 20 Rennen, Joan Mir benötigte zuletzt eine Woche Auszeit vom Rennsport, kommt der Franzose mit den mentalen Gegebenheiten zurecht? «Es ist möglich, die 20 Rennwochenenden zu genießen und die jeweilige Motivation dafür aufzuwenden, aber es gilt eine Balance zu finden zwischen Rennen und zu Hause», betonte Zarco und fügte hinzu: «Wenn einige Rennen direkt hintereinander stattfinden und vielleicht noch der ein oder andere Test dazwischen ist, dann fühlst du dich sicher irgendwann ausgelaugt, aber mit einer Woche zwischen den Rennen ist es gut machbar, auch für die älteren Fahrer.»

An diesem Wochenende ist Weltmeister Casey Stoner im Fahrerlager anzutreffen. Hat der 31-Jährige den Australier bereits getroffen? «Ich habe Casey beim Wintertest in Malaysia getroffen, als ich 2017 in der MotoGP-Klasse begonnen habe. Wir haben uns damals ein bisschen ausgetauscht, ich war als Neuling aber noch sehr schüchtern», lachte er. «An diesem Wochenende habe ich ihn noch nicht gesehen, lediglich das Bild mit den Werkspiloten habe ich zu Gesicht bekommen. Er hat solch ein großes natürliches Talent auf dem Bike, Sliden und Rutschen ist für ihn ganz normal auf einem Motorrad.»

MotoGP Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (5. November)

1. Quartararo, Yamaha, 1:39,390 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,132 sec

3. Miller, Ducati, + 0,221

4. Mir, Suzuki, + 0,290

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,402

6. Zarco, Ducati, + 0,499

7. Alex Márquez, Honda, + 0,652

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,679

9. Nakagami, Honda, + 0,732

10. Rins, Suzuki, + 0,786

11. Martin, Ducati, + 0,789

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Petrucci, KTM, + 0,841

14. Viñales, Aprilia, + 0,894

15. Marini, Ducati, + 0,933

16. Bastianini, Ducati, + 1,077

17. Binder, KTM, + 1,108

18. Bradl, Honda, + 1,310

19. Oliveira, KTM, + 1,545

20. Lecuona, KTM, + 1,707

21. Rossi, Yamaha, + 1,784

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,824