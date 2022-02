Alex Rins (4./Suzuki): «Wir sind bereit für Katar»

Am kommenden Wochenende geht die Testarbeit in Indonesien weiter

Mit großer Zufriedenheit endete am Sonntag der Sepang-Test für MotoGP-Pilot Alex Rins. Nach Platz 4 und einer großen Steigerung in der Qualifying-Runde war die Vorfreude auf den nächsten Test beim Suzuki-Star sehr groß.

Nachdem Alex Rins am Samstag 72 Runden auf seiner Suzuki GSX-RR in Sepang zurückgelegt hatte, packte der Spanier am Sonntag noch einmal 37 Umrundungen drauf. Den ersten Test der MotoGP-Saison 2022 beendete er schließlich auf Rang 4, nur 0,130 Sekunden fehlten ihm auf Enea Bastianini, der mit seiner Ducati überraschend die schnellste Zeit fuhr und damit sogar einen neuen inoffiziellen Rundenrekord auf dem 5,5 Kilometer langen Kurs brannte.

Rins betonte am Nachmittag, nachdem der Regen über den Kurs in der Nähe von Kuala Lumpur zog, dass er schon jetzt für den Saisonstart in Doha startklar sei. «Die erste Stunde war für uns wie ein Qualifying und ich konnte meine beste Zeit mit drei Runden alten weichen Riefen fahren. Das hat uns ein wenig überrascht, zumal wir im Qualifying erfahrungsgemäß nicht so stark sind», betonte der Spanier. «Anschließend haben wir einige Dinge überprüft und getestet, um sicherzugehen, dass das Motorrad gut arbeitet. Wir haben unsere Zeiten verbessert, das ist das Wichtigste und wir sind bereit für das erste Rennen in Katar.»

«Wir sind gespannt, wo wir beim nächsten Test in Mandalika stehen, aber wir sind positiv gestimmt. Es gibt einiges an Arbeit zu erledigen und wir können uns in vielen Bereichen verbessern, aber wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht», sagte Rins am Sonntag. «Mehr als die schnelle Runde konnten wir unsere Pace steigern. Wenn man meine Bestzeit streicht und die zehn nächstbesten Runden mittelt, kommen wir auf einen Schnitt von 1:58,9 Minuten und das ist sehr zufriedenstellend für uns.»

Wo liegen die Baustellen vor dem Start der Saison in vier Wochen? «Suzuki muss am «ride height device» arbeiten, denn gemeinsam mit Yamaha sind wir die Einzigen, die am Kurvenausgang noch einen Knopf drücken müssen, um die Vorrichtung zu aktivieren», so der 26-Jährige. «Die anderen betätigen den Schalter am Kurveneingang und das Bike senkt sich am Ausgang automatisch ab. Ein Bereich, in dem wir noch nachbessern müssen. Unsere Priorität liegt allerdings darauf, die Aerodynamik zu verbessern und ich denke, Joan sieht das auch so.»

Rins erklärte abschließend: «Wir müssen den Kurvenausgang verbessern, besonders in langsamen Kurven und in Situationen, wo wir im kleinen Gang herausbeschleunigen. In diesem Moment verlässt unser Vorderrad den Boden, während unsere Gegner das Bike auf dem Boden behalten, das kostet uns Zeit.»

Sepang-Test, 5. und 6. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer

Sepang-Test, 5. Februar:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385



* = Testfahrer