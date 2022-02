Takaaki Nakagami: «Die richtigen Schlüsse ziehen»

Der japanische LCR Honda-Pilot Takaaki Nakagami musste bei den MotoGP-Testfahrten auf dem Sepang International Circuit einen Sturz wegstecken und landete auf dem 13. Platz der kombinierten Zeitenliste.

2021 konnte Takaaki Nakagami (Team LCR Honda Idemitzu) mit dem 15. WM-Rang die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Er erreichte zwar sieben Mal eine Top10-Platzierung und erzielte mit dem vierten Platz in Jerez sein bestes Saisonergebnis, blieb aber bei fünf Grand Prix ohne Punkte.

Bei den IRTA-Tests in Sepang legte Nakagami, der 2022 mit Hilfe eines Mentaltrainers zu seiner einstigen Form zurückfinden will, die ersten Testkilometer im neuen Jahr mit der überarbeiteten Honda RC213V zurück. Nakagami, der am 9. Februar 2022 seinen 29. Geburtstag feiert, absolvierte insgesamt 103 Runden auf dem 5,543 Kilometer langen Sepang International Circuit und beendete die zweitägigen Testfahrten auf dem 13. Platz der kombinierten Zeitenliste.

© Gold & Goose Willkommen zum Test in Sepang © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

«Es war ein wirklich guter Test in Sepang», meinte der japanische Honda Pilot am Sonntag, nachdem starke Regenfälle der Zeitenjagd ein frühzeitiges Ende bereiteten. «Wir konnten bei den Tests in Jerez im vergangenen November bereits einige Daten sammeln, aber Sepang ist eine Strecke mit einem völlig anderen Layout, also haben wir praktisch bei null angefangen. Mein erster Eindruck nach den ersten Testkilometern war nicht schlecht.»

«Wir haben noch viel Spielraum für die Entwicklungsarbeit, wir stehen beim Testprogramm noch am Anfang. Wir haben nun mehr Grip am Hinterrad, so konnte ich mich am Sonntag in vielen Sektoren verbessern und gewann auch mehr Vertrauen in meine Maschine. Allerdings verstehe ich noch nicht genau, wie die Reifen bei sich ändernden Bedingungen reagieren. Aus diesem Grund bin ich einmal gestürzt, dabei brach der Lenker, aber ansonsten hatte die Honda nur ein paar Kratzer abbekommen.»

«Mein Bike hat wirklich großes Potential, darüber freue ich mich sehr, nun müssen wir die neuen Erkenntnisse im Team auswerten und die richtigen Schlüsse daraus ziehen», blickt Nakagami voraus. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Schritt nach vorne, den wir gemacht haben. Ich möchte meiner gesamten Crew ein großes Dankeschön aussprechen, denn diese zwei Tage waren für die Mechaniker wirklich hart, doch sie haben einen tollen Job gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Test in Mandalika. Da dies ein neues Land und eine neue Strecke für uns ist, bin ich wirklich gespannt, was mich dort erwartet.»

KOMBINIERTE ZEITEN SEPANG TEST 5. - 6. FEBRUAR 2022

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678

* = Testfahrer

ZEITEN SEPANG TEST - SAMSTAG 5. FEBRUAR 2022

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

* = Testfahrer