Pol Espargaró (Honda): «Den Saisonstart wiederholen»

Für Honda-Werksfahrer Pol Espargaró endeten die letzten beiden MotoGP-Rennen nicht wunschgemäß. In Austin möchte der Spanier an die Leistungen vom Saisonbeginn in Katar anknüpfen.

Aprilia-Fahrer Aleix Esopargaró machte es in Termas de Rio Hondo vor und bewies, dass ein Espargaró in der MotoGP gewinnen kann. Auch Bruder Pol hatte kein sehr schlechtes Wochenende, denn in der Qualifikation stellte er seine Honda auf Startplatz 4, im Rennen war er sogar auf Podestkurs. Doch ein Sturz in Runde 15 und Kurve 2 machten alle Hoffnungen zu Nichte.

Für den nächsten Grand Prix in Austin, Texas hat sich der Spanier viel vorgenommen, denn nach dem Podestplatz beim ersten Rennen in Doha ist er mittlerweile in der Gesamtwertung auf Platz 10 abgerutscht. Für den Moto2-Weltmeister von 2013 ein Ansporn, wieder Punkte auf die Spitzenreiter aufzuholen.

«Nach dem enttäuschenden letzten Rennen bin ich froh, bereits an diesem Wochenende wieder fahren zu können», sagte der Honda-Pilot am Mittwoch vor dem GP der Vereinigten Staaten von Amerika. «Austin war im letzten Jahr nicht die einfachste Strecke für uns, aber mit dem neuen Motorrad wird es interessant sein, zu sehen, wie wir uns im Vergleich zum Vorjahr schlagen werden.»

Espargaró landete beim letzten Auftritt im Oktober auf dem Circuit of the Americas mit der RC213V auf Position 10, sein Teamkollege Marc Márquez, der an diesem Wochenende zurückkehren wird, feierte damals den Sieg. «Man kann schon absehen, dass in diesem Jahr sehr viele Fahrer um die Meisterschaft fahren werden, deshalb ist es wichtig, Punkte zu erzielen», betonte der 30-jährige Espargaró und fügte abschließend hinzu: «Wir müssen solche Wochenenden wie beim Saisonstart wiederholen, denn es ist Zeit, Punkte zu sammeln, um uns etwas aufzubauen.»

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.