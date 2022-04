Pecco Bagnaia (Ducati): «Möchte Momentum beibehalten»

Letztes Jahr gewann Ducati die Hersteller- und die Teamwertung der MotoGP-WM. Der Saisonstart verlief für die Italiener weniger Erfolgreich, doch in Austin soll für Jack Miller und Pecco Bagnaia alles besser werden.

Platz 5 beim letzten MotoGP-Rennen in Termas de Rio Hondo, das war das zweitbeste Ergebnis der Saison für das Ducati-Werksteam. Zuvor hatte Jack Miller in Mandalika Platz 4 erreicht, ein Podium blieb für das Weltmeister-Team der letzten Saison bisher aus. Pecco Bagnaia und Jack Miller möchten auf dem Circuit of the Americas am kommenden Wochenende den Spieß umdrehen und endlich an die Spitze der MotoGP-Weltmeisterschaft vorstoßen.

Jack Miller belegt nach drei von 21 Rennen den elften Platz in der Fahrerwertung. Der Australier kam in Argentinien überhaupt nicht in Fahrt und er schaffte es nicht mal einen Fahrer im Rennen zu überholen. Der Ducati-Werksfahrer, der im Vorjahr auf WM-Platz 4 landete, hofft auf eine Steigerung in den Vereinigten Staaten von Amerika.

«Ich bin froh, dass ich am Wochenende auf die Strecke zurückkehren kann, um dieses Argentinien-Rennen zu vergessen. Der letzte GP war komisch: Wir sind zwei Jahre nicht in Termas gewesen und wir hatten Probleme mit dem knappen Zeitplan», stellte Miller fest. «Wir kehren nun nach Texas zurück, eine Strecke, die ich sehr mag und wo ich generell sehr schnell sein kann. Ich möchte alles geben und endlich die Saison in Schwung bringen.»

Vizeweltmeister Bagnaia stürzte beim Saisonstart in Katar und holte nur einen Punkt im Regen von Indonesien. Der Italiener fuhr dann von Startplatz 13 in Termas auf Position 5 im Rennen und feierte damit sein erstes Top-Ergebnis des Jahres.

Bagnaia: «Während des letzten Rennens habe ich endlich die Sensationen in meiner Desmosedici gefunden, die ich im letzten Jahr auch gespürt habe. Ich bin glücklich, denn das bedeutet, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Meine Saison hat letzte Woche erst wirklich begonnen und ich möchte das Momentum beibehalten. Am Sonntag findet das Rennen in Austin statt, auf einer Strecke, auf der ich im letzten Jahr dritter war, inklusive Pole-Position. Ich möchte dieses Jahr genau so stark sein und weitere Punkte sammeln.»

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.